Saint-Ouen, France – 16 mars 2023 : Selecta Play, SebaGamesDev, Blitworks et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine en France d’une édition physique limitée pour le beat’em up néo-rétro Fight’N Rage à l’occasion de son 5ème anniversaire.

Pur condensé d’action jouable jusqu’à trois en coopération, Fight’N Rage sera disponible en édition physique limitée sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 30 juin 2023.

Cette édition limitée est l’occasion pour les fans d’afficher leur amour du jeu, avec : Boîte de l’édition collector : finition premium.

Jeu vidéo Fight’N Rage sur cartouche ou disque avec 5 ans de mises à jour et améliorations incluses.

Bande originale sur deux disques avec de nouvelles pistes exclusives pour plus de 106 minutes d’écoute.

Diorama en méthacrylate représentant les personnages en pleine action sur plusieurs plans, d’une dimension de 9 x 16cm.

Contenu digital : partitions de la bande originale pour guitare, basse et batterie. À propos de Fight’N Rage : Fight’n Rage est un side-scroller beat’em up old school qui a lieu dans un futur lointain infesté de mutants. Il s’inspire de l’esthétique et du gameplay simplifié à 3 boutons des joyaux des années 90’s comme Final Fight et Streets of Rage Caractéristiques principales : Mode coopératif local à trois joueurs

Différentes fins

Costumes et modes de jeu à débloquer

Plusieurs niveaux de difficulté

Plusieurs vitesses

Plus de 20 ennemis jouables.

Toutes les mises à jour du jeu au cours des 5 premières années après son lancement, y compris le menu des statistiques et des trophées en jeu et le mode Secret Arcade (n’importe quel personnage peut être sélectionné, les ennemis aussi !).