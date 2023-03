Nintendo propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware de la Switch, la version 16.0.0.

Les améliorations de la stabilité du système sont incluses comme d’habitude, rien d’autres à signaler

Même si la mise à jour d’aujourd’hui est plus modeste, il serait probablement sage de l’installer. Pour la plupart des utilisateurs, elle devrait être téléchargée automatiquement. La dernière mise à jour majeure du système de la Nintendo Switch remonte à février. La dernière que nous avons vue avec le plus de fonctionnalités était la version 14.0.0 en mars 2022. Celle-ci a ajouté une fonction « Groupes » dans le menu d’accueil, qui est essentiellement la réponse à la demande du retour du système de dossiers (de l’époque de la Wii U et la 3DS).