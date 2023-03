Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 23 mars 2022 : Fireshine Games, le développeur Big Blue Bubble et Just For Games ont le plaisir d’annoncer un tout nouveau jeu labr-adorable pour la série à succès Little Friends avec l’arrivée sur Nintendo Switch cet été de Little Friends: Puppy Island.

Faites vos bagages et envolez vous pour une inoubliable aventure insulaire ! Explorez une île paradisiaque et devenez le meilleur ami d’adorables petits chiens dans une adorable aventure pour chiots ! Partez en balade dans des endroits fascinants, dénichez des trésors cachés, construisez et agrandissez votre centre de vacances, et rencontrez d’adorables chiots dont vous pourrez vous occuper sur votre propre île tropicale

Devenez le meilleur ami des Shibas, Labradors, Corgis, Huskies, Carlins et autres, avec 9 races uniques de chiots à trouver et à adopter sur une île paradisiaque. Devenez un passionné de mode pour chiots et habillez-les avec plus de 350 tenues et accessoires. Explorez les plages de sable, les montagnes enneigées, les sanctuaires de fleurs de cerisier et bien plus encore au cours d’une aventure sur une île paisible et chaleureuse. Trouvez de nouveaux endroits parfaits pour construire des boutiques d’accessoires et des stations d’activités, et entraînez vos chiots pour qu’ils deviennent les stars ultimes, en améliorant leurs statistiques d’obéissance, d’agilité, de gentillesse et bien plus encore. Prenez soin de vos chiots en les baignant, en les brossant, en les nourrissant, en les promenant et en jouant avec eux. À propos de Little Friends: Puppy Island : Prépare-toi à vivre une formidable aventure pleine de chiots dans Little Friends: Puppy Island ! Découvre des endroits passionnants, déterre des trésors cachés, construis et agrandis ton village de vacances, et rencontre des tas de petits amis adorables qui ne demandent que tes petits soins au cours d’un périple inoubliable sur une île tropicale ! Caractéristiques principales : Des petits amis en vacances ! Lance-toi dans une nouvelle aventure passionnante pour une expérience encore plus poussée dans le soin des chiots ! Explore toute une île paradisiaque, trouve des endroits passionnants, déterre des trésors et laisse parler ton côté aventureux en compagnie de tes nouveaux petits amis. Explore l’île aux chiots ! Emmène ton adorable compagnon dans sa propre aventure sur une île pleine de chiots ! Découvre des plages de sable, des montagnes enneigées, des sanctuaires de fleurs de cerisier, et bien plus encore ! Que vas-tu découvrir au cours de ton périple ? Une amitié canine ! Lie-toi d’amitié avec 9 races différentes de chiots et trouve les compagnons idéaux pour partager ton aventure ! Rencontre de nouveaux petits chiens lors de tes promenades et ramène-les à la maison pour en prendre soin. Prends des photos à l’aide de la caméra du jeu pour garder des souvenirs impérissables. Construis le paradis ultime de chiots ! Découvre des lieux inexplorés, cumule des ressources et aide tes amis les chiots en construisant des nouveaux centres d’activités partout sur l’île ! Spa pour chiens, école canine, parc à frisbees, magasins d’accessoires : le choix ne manque pas pour te divertir avec les habitants du coin ! Prends soin des chiots ! Brosse tes chiots, donne-leur des bains, nourris-les et joue avec eux pour les préparer à vivre leurs aventures ! Améliore leur obéissance, leur agilité, leur endurance et plus encore en améliorant leurs statistiques, et accède à de nouvelles zones incroyables de l’île. Habille ta boule de poils ! Avec plus de 350 tenues originales et accessoires divers à ta disposition, trouve le style unique de ton petit chien ! Tiares et robes, crêtes et lunettes de soleil : personnalise le look de ton chiot comme bon te semble !