Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle – $39.99 (prix de base : $99.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Bugsnax – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Cadence of Hyrule – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Cat Quest II – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cel Damage HD – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Child of Light + Valiant Hearts – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton Reboot – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Cozy Grove – $8.81 (prix de base : $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cytus Alpha – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base : $29.99)

– ENDER LILIES – $13.74 (prix de base : $24.99)

– Family Feud – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Furi – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Gal Gun 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Gal Gun Returns – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Garden Story – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Genesis Noir – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Haven – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Horizon Chase Turbo – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hungry Shark World – $1.99 (prix de base : $9.99)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Immortals Fenyx Rising – $11.99 (prix de base : $59.99)

– In Other Waters – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Jeopardy – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Just Dance 2023 Edition – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Legendary Fishing – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $60.29 (prix de base : $89.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Monopoly – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Monopoly and Monopoly Madness – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Monopoly Madness – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– MUSYNX – $17.99 (prix de base : $29.99)

– My Hero One’s Justice – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Needy Streamer Overload – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neon Abyss – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– OddBallers – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Oddworld: Soulstorm – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Panorama Cotton – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Rabbids: Party of Legends – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Rayman Legends: Definitive Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– RISK Global Domination – $5.99 (prix de base : $19.99)

– RIVE – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sifu – $29.99 (prix de base : $39.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sports Party – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic Bundle – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Superbeat: Xonic – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Tales of Vesperia – $7.99 (prix de base : $49.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Tinykin – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– To the Moon – $8.39 (prix de base : $11.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Trivial Pursuit Live – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Trivial Pursuit Live 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Umihara Kawase BaZooKa – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Uno – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Voez – $12.50 (prix de base : $25.00)

– Wheel of Fortune – $6.99 (prix de base : $19.99)