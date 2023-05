Profitez de la présence de ces Pokémon Paradoxe dans les raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pour les affronter et compléter votre Pokédex.

Fort-Ivoire et Roue-de-Fer apparaissent pour la première fois dans les raids Téracristal 5 étoiles ! Vous pourrez affronter ces Pokémon exclusifs à une version du jeu du vendredi 19 mai 2023 à 00:00 UTC au dimanche 21 mai 2023 à 23:59 UTC. Fort-Ivoire apparaîtra dans les raids Téracristal de Pokémon Écarlate, tandis que Roue-de-Fer apparaîtra dans les raids Téracristal de Pokémon Violet. On observe rarement ces Pokémon Paradoxe farouches en dehors de la Zone Zéro, alors tentez de rejoindre des raids Téracristal lancés par des Dresseurs et Dresseuses possédant l’autre version du jeu afin de compléter votre Pokédex !

Pour croiser ces Pokémon dans les raids Téracristal, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu principal, puis sélectionnez « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Interagissez ensuite avec un cristal d’où émane un faisceau de lumière. Vous déclencherez ainsi un raid Téracristal au cours duquel vous affronterez un Pokémon Téracristal.

Pour multiplier vos chances de vaincre ces redoutables Pokémon Paradoxe, consultez notre article plein d’astuces concernant les raids Téracristal. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les raids Téracristal dans la région de Paldea et vous ne raterez plus une seule occasion d’y attraper un puissant Pokémon ou d’obtenir de formidables récompenses.