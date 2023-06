Mesurez-vous à des joueurs et joueuses du monde entier pour grimper dans le classement et remporter des récompenses en jeu.

Une nouvelle saison des combats classés de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a démarré ! C’est l’occasion rêvée de mettre vos compétences à l’épreuve en affrontant des joueurs et joueuses du monde entier. Donnez le meilleur de vous-même pour monter dans le classement mondial et remporter des récompenses en jeu qui ne manqueront pas de vous être utiles.

La saison 7 des combats classés est en cours jusqu’au 30 juin 2023 à 23:59 UTC. Elle est soumise au règlement C et la Téracristallisation y est autorisée.

Pokémon autorisés

Les Pokémon autorisés dans la saison 7 des combats classés sont les Pokémon du Pokédex de Paldea (de 001 à 398). Seuls les Pokémon obtenus dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont autorisés à participer.

Récompenses de la saison 7

Afin d’assurer une compétition équitable, les joueuses et joueurs sont associés à des adversaires de rang similaire avant le début du combat. Placez-vous dans le haut du classement afin de recevoir les meilleures récompenses en jeu à la fin de la saison. Les récompenses de la saison 7 sont les suivantes :

Niveau Master Ball

3 brins d’Épice Secrète Corsée

1 Capsule d’Or

3 Capsules d’Argent

1 Pilule Talent

100 000 Points de Ligue

Niveau Hyper Ball

1 brin d’Épice Secrète Corsée

1 Capsule d’Or

1 Capsule d’Argent

1 Pilule Talent

60 000 Points de Ligue

Niveau Super Ball

1 CT171 (Téra Explosion)

1 Capsule d’Argent

1 Pilule Talent

30 000 Points de Ligue

Niveau Poké Ball

1 CT171 (Téra Explosion)

10 000 Points de Ligue

Niveau Débutant

5 000 Points de Ligue

Comment participer aux combats classés ?

Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes :

Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Sélectionnez « Poké Portail ». Sélectionnez « Stade de Combat ». Sélectionnez « Combat classé ».

Comment recevoir les récompenses en jeu ?

Vous devez avoir au moins un match de la saison 7 à votre actif (perdu ou gagné) pour recevoir des récompenses au terme de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses en jeu :

Une fois la saison terminée, lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Ouvrez le menu principal avec le bouton X. Sélectionnez « Poké Portail ». Sélectionnez « Stade de Combat ». Sélectionnez « Combat classé ».

Bonne chance lors des combats classés de la saison 7 !