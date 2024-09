Nous avons eu le plaisir de poser nos questions à Shinichi Tatsuke, producteur de Romancing SaGa 2, en marge de noter preview disponible ici.

Dans ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, les joueuses et les joueurs se lancent dans une aventure pour protéger et agrandir leur empire à travers les générations. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération. Développé par l’équipe à l’origine du remake de TRIALS OF MANA (2020), ce remake intégral constituant un jeu autonome proposera des images modernes, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise, dont la possibilité d’alterner entre la bande originale classique et la version réarrangée, et trois modes de difficultés échangeables à tout moment.

Nintendo-Town: Pourriez vous vous présenter à notre audience ? Sur quels projets avez-vous déjà travaillé ?

Je m’appelle Shinichi Tatsuke, et je suis le producteur de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. J’ai commencé en tant que producteur sur des jeux mobiles comme GUARDIAN CROSS et DEADMAN’S CROSS, puis j’ai ensuite travaillé comme producteur sur des jeux console, à commencer par le remake de TRIALS OF MANA, sorti en 2020.

Nintendo-Town: Pourriez vous expliquer d’où vient la série Romancing SaGa, et ce qui la distingue d’autres séries RPG plus connues (Final Fantasy, Dragon Quest, Seiken Densetsu) ?

Les deux premiers jeux Romancing SaGa sont sortis en 1992 et 1993 respectivement. Ils ont été publiés sur Super Famicom et uniquement au Japon. Romancing SaGa 2 s’est vendu à 1 million d’exemplaires au Japon. Les jeux FINAL FANTASY, DRAGON QUEST et MANA étaient tous linéaires dans leur progression, mais la série Romancing SaGa proposait un système de scénario ouvert « free-form » qui était assez révolutionnaire à l’époque. Vous pourriez presque les considérer comme les précurseurs des jeux en monde ouvert modernes, bien qu’ils n’aient pas une seule grande zone comme beaucoup de jeux actuels de ce style. Le joueur avait une liberté totale quant à l’ordre dans lequel il avançait dans les éléments de l’histoire, les protagonistes qu’il utilisait et les choix qu’il faisait.

Nintendo-Town: Romancing SaGa 2 est enfin disponible en Europe dans une version complètement remaniée. Pourquoi ce jeu n’est-il pas sorti à l’époque de la Super Famicom ? Qu’est-ce qui a rendu possible l’arrivée de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur Romancing SaGa sur nos consoles aujourd’hui ? (Et merci d’avoir pensé à nous !)

Je suis désolé, mais je ne sais pas ce qu’il en était il y a 30 ans, donc je ne peux pas dire avec certitude. Mais je peux dire que Romancing SaGa 2 est un titre légendaire au Japon, et il reste unique à ce jour. Nous voulions que le plus de gens possible puissent y jouer et l’apprécier, c’est pourquoi nous avons décidé d’ajouter une localisation pour les langues européennes et de sortir une version physique pour Revenge of the Seven.

Nintendo-Town: La traduction est l’une des choses qui nous a le plus enthousiasmés et qui a considérablement accru l’intérêt. C’est une excellente nouvelle ! Est-ce un objectif des développeurs de sortir vos jeux traduits dans autant de langues que possible ?

Oui, c’est le cas. Le dernier jeu sur lequel j’ai travaillé était le remake de TRIALS OF MANA, et pour ce titre, tout comme pour celui-ci, nous avons ajouté non seulement une localisation en anglais, mais aussi en français, allemand et espagnol. Toutes les cinématiques sont entièrement doublées, et nous avons enregistré des dialogues en japonais et en anglais pour celles-ci.

Nintendo-Town: Romancing SaGa est relativement méconnu, surtout dans notre région. Que représente cette série pour Square Enix aujourd’hui ? S’agit-il d’une ancienne série relancée sans forcément penser trop loin, ou une sortie de Romancing SaGa 3 est-elle prévue ?

La série Romancing SaGa est vraiment unique, en particulier Romancing SaGa 2. Les RPGs permettent généralement aux joueurs de vivre une petite partie de la vie d’un seul protagoniste, tandis que Romancing SaGa 2 permet aux joueurs de vivre l’histoire elle-même. Le joueur incarne un empereur dont les ennemis, les Sept Héros, sont trop puissants pour être vaincus en une seule génération. L’empereur doit donc transmettre ses pouvoirs, ses connaissances et son titre aux générations suivantes d’empereurs. Cela continue pendant des milliers d’années jusqu’à ce que les Sept Héros soient finalement vaincus. C’était assez unique en 1993, et ça l’est toujours aujourd’hui.

Nintendo-Town: Dans le même ordre d’idées, un Romancing SaGa 4 est-il possible ? Est-il prévu ?

Nous n’avons pas de tels projets pour le moment. Pour l’instant, j’aimerais me concentrer sur le succès de Romancing SaGa 2, car je pense que cela influencera ce qui se passera ensuite pour la série.

Nintendo-Town: Au cours de votre carrière, quel a été votre projet le plus fier, celui dont vous êtes le plus fier ?

Ce serait le remake de TRIALS OF MANA, car il s’est vendu à plus d’exemplaires que l’original, qui lui-même s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde.

Nintendo-Town: La PS5 Pro vient de sortir avec son lot de controverses, mais chez Nintendo-Town.fr, nous attendons surtout avec impatience la prochaine console de Nintendo. L’attendez-vous également ? Qu’attendez-vous de cette nouvelle console ? Avez-vous des projets en tête pour elle ?

Je crains de ne pas pouvoir commenter cela.

ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC (Steam) le 24 octobre. Une démo jouable gratuite est disponible sur toutes ces plateformes.