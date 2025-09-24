À l’occasion du Tokyo Games Show qui va se dérouler à la fin de la semaine, Koei Tecmo décide de lancer une salve de promotions pour plusieurs jeux sur diverses plateformes, dont la Nintendo Switch. Dans le tas, il est même possible de retrouver deux jeux de la Nintendo Switch 2. Il s’agit de Wild Hearts S (qui passe de 49.99€ à 44.99€) ainsi que la Complete Edition de NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening (qui passe de 69.99€ à 55.99€). À noter que la version Switch sortie en 2023 est, elle aussi, en promotion.

Ces promotions durent jusqu’au 2 octobre 2025.

Voici la liste complète des promotions :

AOT 2 Final Battle : 34,99 € (au lieu de 69,99 €)

Atelier Arland Series Deluxe Pack : 37,79 € (au lieu de 89,99 €)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack : 44,99 € (au lieu de 89,99 €)

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 58,49 € (au lieu de 89,99 €)

Atelier Escha and Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX : 15,99€ (au lieu de 39,99 €)

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX : 19,99 € (au lieu de 39,99 €)

Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ : 19,79 € (au lieu de 59,99 €)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX : 19,99 € (au lieu de 39,99€)

Atelier Marie Remake: The Alchemist Of Salburg : 24,99 € (au lieu de 49,99 €)

Atelier Marie Remake: The Alchemist Of Salburg Digital Deluxe Edition : 32,49 €( au lieu de 64,99 €)

Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX : 13,19 € (au lieu de 39,99 €)

Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX : 13,19 €(au lieu de 39,99 € )

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX : 15,99 € (au lieu de 39,99 €)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 19,99 € (au lieu de 39,99 €)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream : 29,99 € (au lieu de 59,99 €)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream Digital Deluxe Edition : 34,99 € (au lieu de 69,99 €)

Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX : 13,19 € (au lieu de 39,99 €)

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée : 41,99 € (au lieu de 59,99 €)

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée : Digital Deluxe Edition : 48,99 € (au lieu de 69,99€)

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée : Ultimate Edition : 82,49 € (au lieu de 109,99€)

Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition : 23,99 € (au lieu de 39,99 €)

Dynasty Warriors 9 Empires : 34,99 € (au lieu de 69,99 €)

Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition : 57,49 € (au lieu de 114,99 €)

Fairy Tail : 23,09 € (au lieu de 69,99 €)

FAIRY TAIL 2 : 45,49 € (au lieu de 69,99 €)

FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition : 55,24 € (au lieu de 84,99 €)

FAIRY TAIL 2 Ultimate Edition : 84,49 € (au lieu de 129,99 €)

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening : 41,99 € (au lieu de 59,99 €)

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition : 55,99 € (au lieu de 69,99 €)

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition + Collector’s Set : 87,99 € (au lieu de 109,99 €)

PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES : 27,99 € (au lieu de 39,99 €)

PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES Digital Deluxe : 38,49 € (au lieu de 54,99 €)

SAMURAI WARRIORS 5 : 34,99 € (au lieu de 69,99 €)

Samurai Warriors 5 Digital Deluxe Edition : 49,99 € (au lieu de 99,99 €)

WARRIORS: Abyss : 18,74 € (au lieu de 24,99 €)

WARRIORS: Abyss – Hack’n’Dash Edition : 29,99 € (au lieu de 39,99 €)

WARRIORS: Abyss – Hack’n’Dash Ultimate Edition : 59,99 € (au lieu de 79,99 €)

Warriors Orochi 4 Ultimate : 34,99 €( au lieu de 69,99 €)

Wild Hearts S : 44,99 € (au lieu de 49,99 €)