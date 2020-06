La box Nintendo Switch de Cris Tales

Cris Tales est un hommage aux jeux de rôle classiques où passé, présent et futur s’entremêlent sur le même écran, permettant aux joueurs de se battre simultanément à travers les époques et de constater l’influence de leurs actions sur l’environnement. Des images luxuriantes, dessinées à la main, donnent vie au monde fantastique et enchanteur de Cris Tales, et à chaque étape de la lutte de Crisbell pour arrêter les plans impitoyables d’une impératrice aussi belle qu’impérieuse.

Le jeu sortira le 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Par la suite, le jeu sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Enfin, la démo gratuite du jeu sur Steam et GOG a été mise à jour avec de nouveaux ennemis et un mode arène inédit.