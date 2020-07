Hurlez entre amis : Supermarket Shriek débarque sur Nintendo Switch en fin d’année

Saint Ouen, France, 9 juillet 2020 : PQube et le développeur Billy Goat Entertainment sont ravis d’annoncer la sortie en édition physique de Supermarket Shriek sur Nintendo Switch et Playstation 4 d’ici la fin de l’année !

Les deux versions de cet hilarant jeu récompensé à la physique approximative seront disponibles plus tard cette année, et incluront encore davantage de modes de jeux et de fonctionnalités que la version originelle de la Xbox One.

Just for Games sera le distributeur officiel de la version physique du jeu sur le territoire français.

A propos de Supermarket Shriek :

Ok, c’est pas le moment de poser des questions : grimpe dans le caddie, avec la chèvre et percute un maximum de choses en criant avec elle !

Quoi ?! J’ai dit pas de question !

Bien, bien… J’imagine que cela ne va pas de soit…

Dans Supermarket Shriek, on contrôle un homme et une chèvre assis dans un caddie. Vous m’avez bien entendu. Le jeu se base sur une physique réaliste et lorsque l’homme cri, le caddie tourne à gauche. Si c’est la chèvre qui crie, la caddie va à droite. S’ils crient en même temps, le caddie va tout droit. Voyez cela comme une barque avec des rames ! Une barque propulsée par la peur.

Utilisez cette technique pour manœuvrer votre caddie à travers divers supermarchés, boutiques et autres magasins afin d’atteindre votre but ! Écrasez-vous dans des piles de boîtes de conserves, sautez par-dessus des gouffres enflammés, évitez de vous prendre des gants de boxes à ressorts et bien plus encore ! Semez le chaos et faufilez-vous jusqu’à la sortie !

FeatAAAAAAAAHHHrs :

Un mode histoire avec 38 niveaux farfelus, pouvant être parcourus seul ou en coop avec un ami !

Un mode de jeu coopératif « Duet Mode », ou l’on doit (avec son ami) littéralement crier jusqu’à plus voix en utilisant un micro pour contrôler le caddie

Trois modes de jeux multijoueurs chaotiques pour 2 à 4 joueurs

Supermarket Shriek sortira en version physique en fin d’année sur Playstation 4 et Nintendo Switch.