17 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Vous contrôlez Aban, une gardienne de la nature plutôt exotique, dans son périple au temple des cieux abandonné pour revitaliser l’antique arbre de lumière. Les niveaux consistent en une série de plateformes dynamiques et imprévisibles qui vous feront bien réfléchir avant chacun de vos gestes. Terminer chaque niveau demandera des réactions précises et minutieuses, ainsi que des moments de réflexion.

Fonctionnalités:

– De superbes environnements, accompagnés d’une bande-son apaisante

– 56 niveaux pivotants à terminer, répartis en 4 chapitres aux graphismes uniques

– 20 niveaux de nuit à débloquer, conçus pour les joueurs les plus expérimentés

– 3 objectifs complexes à terminer dans chaque niveau

– Utilisez les boutons ou jouez sur l’écran tactile

Prehistoric Dude arrive sur l’eShop le 14 aout pour $4.99.

Prehistoric Dude est un mini jeu metroidvania se déroulant pendant l’âge de pierre racontant l’histoire de Dude, un homme des cavernes sympathique amateur de jambon ! Explorez 3 scenarii différents tout en cherchant le délicieux déjeuner de Dude ! Affrontez des ennemis, surmontez des obstacles, tout en acquérant de nouvelles compétences et rendez Dude encore plus fort ! Partez à l’aventure pour l’aider à récupérer son déjeuner volé par un dinosaure géant ! Il devra faire face à de nombreux ennemis dangereux tout en voyageant à travers les grottes et les forêts, en obtenant quelques outils et des power-ups pour l’aider pendant ce voyage.

Paratopic sera disponible le 21 aout pour 5,49 €.

Shaolin vs Wutang est annoncé sur Nintendo Switch pour le 14 aout à $9.99.

Twist&Bounce arrivera le 10 aout pour 4€99, toujours sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Déplacez les plates-formes pour que la balle tombe à travers les ouvertures ! Marquez plus de points en passant par plusieurs ouvertures à la fois. Si vous passez par trois ou plus, vous pouvez atterrir sur un point de plate-forme de zone texturée car cela cassera la plate-forme.

Infernal Radiation arrivera sur Pc en early acces Steam le 10 aout, le jeu est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

Venez à bout d’un MILLIER de casse-têtes logiques de Piczle avec ce double pack Piczle Lines DX ! Piczle Lines DX et Piczle Lines DX 500 puzzles additionnels ! s’associent pour vous offrir un incroyable pack de casse-têtes ! Avec un total de plus de 1100 casse-têtes logiques et une estimation de temps de jeu allant de 150 à 200 heures, ce pack va vous occuper pendant loooongtemps. “Dessinez des lignes pour relier des paires de nombres et révéler une image dans ce jeu de casse-têtes hautement addictif ! Reliez des blocs de la même couleur en utilisant le nombre de blocs correspondant au nombre affiché ! Un pack avec 100 énigmes dans le mode histoire, 500 casse-têtes à thème avec Piczle Lines DX et 500 autres avec Piczle Lines DX 500 puzzles additionnels ! Sans compter les nombreux puzzles artistiques tels que l’Arc de Triomphe, La Joconde, Beethoven, Alice au pays des merveilles ou encore les déroutants puzzles monochromes ! Et en bonus, « La Galerie de Piczle » et ses 36 pages uniques montrant l’envers du décor avec des croquis réalisés par l’équipe de Score Studios.