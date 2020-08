Vigor : Le jeu passera en free-to-play courant Septembre

Développé par Bohemia Interactive (Arma, DayZ), le jeu de survie post apocalyptique situé en Norvège va sortir de son early access pour s’ouvrir a tous les joueurs Nintendo Switch sur l’eShop.

Le shooter a la troisième personne de Bohemia mêlant des mécaniques de battle royale et de survie trouve enfin sa date a l’occasion de la Gamescom 2020, c’est ainsi au travers d’un tweet posté via le compte officiel du jeu que le 23 Septembre a été officialisé pour la sortie gratuite de Vigor.

Pour les plus impatients le jeu est toujours disponible en early access payant au prix de 14,99€ sur l’eShop, en attendant vous pouvez lire notre test du jeu afin de vous forger un premier avis

Vigor will be F2P on the Nintendo Switch soon, and we are coming to Playstation as well!🍅

It was an honor to announce this great news at#gamescom2020! Check out the trailer and mark your calendars

Nintendo Switch F2P – September 23

PS4 F2P – November 25

PS5 F2P – Holidays 2020 pic.twitter.com/wKenARDh03

— Vigor 🔪 (@vigorthegame) August 31, 2020