Memoranda un nouveau point and click arrive sur Nintendo Switch cette année !

Carbon Fire Studio, l’éditeur et développeur de jeux vidéo indépendant qui nous a proposé y a quelques temps Linn, un jeu de plateforme/puzzle rotatif, nous annonce aujourd’hui l’arrivé d’un jeu point and Click : Memoranda. Voici les informations sur ce nouveau jeu qui sortira sur Xbox et Nintendo Switch cette année au prix de 14€99.

Description

Memoranda s’inspire des nouvelles du monde surréaliste de la romancière japonaise Haruki Murakami (Kafka on the Shore, Norwegian Wood, The Wind-Up Bird Chronicle), et raconte l’histoire d’une jeune femme qui se rend compte peu à peu qu’elle oublie son propre nom. Mais perd-elle vraiment la mémoire, ou y a-t-il autre chose qui pourrait expliquer cette étrange situation ?

Cette belle aventure dessinée à la main se déroule dans une petite ville tranquille où quelques personnes ordinaires vivent ensemble avec des personnages plus insolites. D’un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale à un éléphant qui s’abrite dans la maison d’un homme dans l’espoir de devenir humain, tous les personnages de Memoranda ont une chose en commun : ils sont tous sur le point de perdre quelque chose. Il peut s’agir d’un nom, d’un être cher ou même de leur propre santé mentale !

À propos du développeur

BitByterz est un studio indépendant né avec Memoranda comme premier jeu. Le travail de Murakami les avait profondément inspirés et ils pensaient que la réalité vague et surréaliste de son monde fictif aurait un grand potentiel pour être transformée en un jeu d’aventure de type Point and Click .

Caractéristiques