Une paire de Puma aux couleurs de PAC-MAN, en collaboration avec COURIR

Courir et PAC-MAN fêtent leurs 40 ans

Il y a 40 ans, la même année que Courir, apparaissait à Tokyo un jeu vidéo qui allait devenir une véritable icône de pop culture : PAC-MAN.

Le célèbre personnage jaune avide de PAC-DOTs et menant une course poursuite endiablée contre 4 fantômes dans un labyrinthe hanté ne se doutait pas qu’il allait devenir l’un des jeux d’arcade les plus célèbres au monde. À l’origine créé pour les femmes et les couples afin d’attirer un nouveau public dans les salles d’arcade, le jeu de Toru Iwatani rencontra immédiatement un succès fou auprès de tous les publics. PAC-MAN était né et allait avec lui influencer plusieurs générations, ainsi qu’imprimer un univers esthétique propre aux années 80, qui a fortement inspiré cette collaboration.

Afin de célébrer un anniversaire commun, Courir s’est tout naturellement associé à BANDAI NAMCO Entertainment et Puma pour donner naissance à une réinterprétation moderne d’un des modèles iconiques de la marque : la Ralph Samspon.

Une collaboration exclusive

Cette paire mixte a été imaginée en collaboration avec Sébastien Abdelhamid, personnalité influente de l’univers des jeux-vidéo et du journalisme. Animant entre autres « Dans la légende », émission qui fait revivre l’histoire des plus grandes légendes de la pop culture sur Clique TV, il est également créateur et chroniqueur de l’émission « On n’est pas des pigeons ! ».

Tous les éléments distinctifs de PACMAN sont réunis sur la célèbre Ralph Sampson et l’univers du jeu y est totalement représenté : tandis que les coutures bleues font référence au labyrinthe du jeu, les œillets, la semelle et les extrémités du lacet rappellent l’aspect graphique et coloré. A l’instar du jeu, la paire a été conçue pour être ludique.

Véritable tendance dans le monde de la sneaker, on retrouve dans la boîte entièrement repensée aux couleurs de la collaboration de nombreux velcros pour jouer et personnaliser sa chaussure comme on le souhaite, toujours avec un twist actuel. Naturellement, PAC-MAN et ses 4 fantômes ennemis, BLINKY, PINKY, INKY et CLYDE sont présents, offrants de multiples choix de placement sur les flancs de la chaussure. Pour un aspect plus sobre, on optera pour les bandes latérales en velcro noires, bleues ou jaunes mises à disposition. Enfin, les logos Puma et PAC-MAN 40 ans peuvent être positionnés au choix sur la languette avant.