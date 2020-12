Super Mega Baseball 3 se met à jour en détails sur Nintendo Switch

En mai dernier, la Nintendo Switch a accueilli le troisième opus de la très bonne licence Super Mega Baseball, sobrement intitulé Super Mega Baseball 3. Le 1er décembre dernier, le jeu a reçu une mise à jour qui apporte de nouvelles choses et corrige pas mal de bugs…

Peu de temps avant la sortie du jeu, Metalhead Software avait annoncé avoir pris en compte les commentaires de la communauté et avait indiqué proposé des mises à jour gratuites pour satisfaire au mieux les joueurs et leur offrir la meilleure expérience possible. Le studio n’a pas menti, puisque la mise à jour du 1er décembre 2020 a apporté quelques nouveautés et a aussi corrigé pas mal de bugs. Avant de retrouver tous les détails de cette mise à jour, vous pouvez retrouver notre test ici. Sur ce, trêve de paroles et place aux détails de cette mise à jour :

MISES À JOUR DES LIGUES EN LIGNE:

– De nouveaux paramètres sont désormais disponibles pour les ligues déjà existantes et les nouvelles ligues :

– Stades : choisissez d’utiliser le stade de votre équipe ou des stades aléatoires à chaque match.

– Mojo et Aptitudes : choisissez de transférer les stats de Mojo et d’Aptitudes d’une partie à l’autre (comme c’est le cas en mode Franchise et Season) ou réinitialisez chaque partie.

– Lanceurs partants : choisissez de donner aux utilisateurs un contrôle total sur leurs lanceurs de départ, utilisez des lanceurs partants aléatoires à chaque partie ou effectuez une rotation des lanceurs partants à chaque partie.

– Endurance du lanceur : choisissez de conserver l’endurance du lanceur d’une partie à l’autre ou réinitialisez à chaque partie.

– L’option Auto Ego est maintenant disponible pour les ligues qui autorisent les joueurs utilisant la version de démo du jeu.

AMÉLIORATIONS :

– L’éditeur de logo permet désormais utiliser jusqu’à 32 pellicules pour la personnalisation (au lieu de 16).

– Désormais les joueurs défensifs que nous contrôlons agitent uniquement leurs mains lorsqu’ils suivent une balle frappée en l’air si le défenseur est assuré d’arriver à temps pour l’attraper, le stick doit être alors immédiatement lâché.

– Les arrivées à la plaque de lancer sont désormais interrompues lorsque vous appuyez sur un bouton pour lancer la balle, ce qui permet à un lanceur de démarrer avant la fin de l’animation du lanceur venant sur la base de lancer.

– Les batteurs ne perdent plus le Mojo après un sacrifice réussi ou une passe sacrifiée.

– Les lancers des receveurs sur les tentatives de vol ont maintenant une vitesse réduite, en particulier pour les lancers aux scores faibles et les receveurs avec une compétence de bras faible, ce qui facilite le vol de bases contre des receveurs aux bras faibles.

– Il est maintenant plus difficile de voler la 2ème ou 3ème base après que le lanceur se soit déplaqué ou ait effectué une tentative de pick off.

– Les coureurs sur bases se fatiguent maintenant un peu plus rapidement lorsqu’ils changent de direction entre les bases, ce qui rend un peu plus difficile à suivre les courses.

– Les coureurs sur bases de l’IA sont désormais plus susceptibles d’être éliminés lorsqu’ils se préparent à voler une base.

– Les coureurs sur bases de l’IA sont désormais moins susceptibles de tenter un vol car la défense tente plus de pick off dans la manche.

– Le lanceur ne parviendra plus à attraper, bloquer ou dévier les coups adverses qui sont assez bien frappés. Bien que les lanceurs avec une grande habileté sur le champ de jeu soient plus susceptibles d’attraper la balle.

– Le changement de vitesse et de direction de la balle suite à un rattrapage manqué est désormais moins affecté par la vitesse du défenseur.

– Dans les modes Franchise, Saison et Élimination, les joueurs deviennent ou restent fatigués moins fréquemment et de manière plus aléatoire.

– Dans les modes Franchise, Saison et Élimination, les joueurs se fatiguent moins lorsqu’ils ont moins de temps sur le terrain, ce qui permet au DH de récupérer plus d’aptitude que les autres joueurs entre les matchs.

– Une nouvelle option de positionnement défensif sur le terrain «Corners In» a été ajoutée.

– Les décisions de positionnement défensif sur le terrain de l’IA ont été mises à jour.

– Les arbitres sont désormais plus précis pour ce qui est d’appeler les jeux sur les joueurs de champ.

– Les changements de sélection automatique du défenseur ne se produisent plus pour le reste du jeu une fois le bouton de changement de défenseur pressé.

– Les lanceurs contrôlés par l’IA plongent désormais avec un peu moins de balles frappées.

– Dans Pennant Race, débloquer une récompense de qualité supérieure dans la même catégorie que celle que vous avez épinglée remplacera automatiquement la récompense épinglée par la nouvelle.

– Dans les ligues Pennant Race et Online qui utilisent l’option Auto Ego, les valeurs de départ de l’Ego pour les nouveaux joueurs ont été ajustées.

– Dans les Pennant Race et les ligues en ligne qui utilisent des lanceurs de départ aléatoires, les lanceurs partants avec moins de rapidité dans la saison en cours sont désormais plus susceptibles d’être sélectionnés (mais la rotation pour les 2 équipes se fait en même temps).

– Dans les jeux IA vs IA, les joueurs de champ sont maintenant plus agressifs pour piéger les coureurs entre les bases.

– En mode « Spectateur », la vue de la caméra par défaut est désormais utilisée lorsque le suivi automatique est activé, au lieu de garder automatiquement la balle au centre de l’écran.

– Les positionnements du Mojo et Aptitudes qui apparaissent au-dessus de la tête d’un joueur ont été améliorés, en particulier lors des séquences de cinématiques.

– Le son des craquements de batte qui se produisent hors écran pendant les cinématiques d’élimination sur trois prises a été atténué.

– Les joueurs avec le type de personnalité « Timide » ont maintenant une expression faciale plus neutre sur les cartes de joueur.

– D’autres améliorations mineures et diverses de l’interface utilisateur, de l’audio et du gameplay ont été apportées.

CORRECTIFS DE BUGS :

– Corrigé : les tags peuvent être enregistrés de manière incorrecte si un coureur s’approche trop près d’un défenseur après un plongeon, un saut ou une glissade réussie.

– Corrigé : les joueurs de champ peuvent complètement rater des attrapés (pas de «!») de balles qui leur sont lancées en essayant d’occuper une base, en particulier pendant les ralentissements.

– Corrigé : dans de rares cas, les joueurs de champ intérieur peuvent rester bloqués en se déplaçant très lentement tout en suivant une balle dans les airs, conduisant ainsi un attrapé raté.

– Corrigé : dans de rares cas, les joueurs de terrain peuvent quitter soudainement et de manière inattendue une base lorsqu’un lancer vers leur base est commencé, ce qui entraîne souvent un lancer qui dépasse la base.

– Corrigé : dans de rares cas, un joueur défensif peut lancer une balle vers une base sans attendre suffisamment longtemps que le défenseur arrive, ce qui fait que le lancer passe devant la base.

– Corrigé : dans de rares cas, aucun joueur défensif ne court vers la base vers laquelle un lancer est effectué, ce qui fait que le porteur de la balle se dirige alors lentement vers la base.

– Corrigé : dans de rares cas, les joueurs sur le terrain peuvent quitter de manière incorrecte une base pour interrompre un lancer après un attrapé manqué dans le champ extérieur.

– Corrigé : dans de rares cas, les deux joueurs de champ intérieur du milieu (2ème base et shortstop) peuvent suivre un envoi peu profond vers le champ centre pendant trop longtemps, conduisant à un échec du retrait en 2ème base parce que personne ne s’occupait de la base.

– Corrigé : dans certains cas, le mauvais champ extérieur pouvait être sélectionné automatiquement en fonction de la position du joueur après qu’il ait manqué d’attraper la balle ou après qu’une frappe ait quitté le champ intérieur

– Corrigé : la position du stick peut refuser, de manière inattendue, de changer de joueur après que ce dernier n’ait pas été sélectionné pendant un moment.

– Corrigé : Tenter de revenir après que le lanceur ait déjà commencé une tentative de pick off fait que le coureur ne replonge pas en toute sécurité vers la base.

Corrigé : dans de rares cas, les demandes de vol lors d’une tentative de pick off peuvent être ignorées à tort.

– Corrigé : les joueurs sur bases de l’IA peuvent être incités à se doubler en effectuant un saut très tôt ou en plongeant sur une balle frappée très haut.

– Corrigé : L’IA des coureurs de base peut être tentée de faire une élimination facile après un attrapé manqué.

– Corrigé : les joueurs de champ de l’IA peuvent parfois échouer à lancer au marbre quand ils avaient une chance de faire un retrait au marbre.

– Corrigé : dans le jeu en ligne, maintenir le bouton de vol peut entraîner l’échec des futures tentatives de vol en raison d’un trop grand nombre de tentatives

– Corrigé : dans le mode de jeu en ligne, le compte de RBI pour les modes Pennant Race, Saison ou Elimination affiché après un home run est incorrect.

– Corrigé : un double son de lancer peut se produire dans le jeu en ligne lorsqu’un lancer court est mis en attente avant que le défenseur n’attrape la balle

– Corrigé : Une pression rapide sur le bouton de changement de champ peut ne pas changer rapidement de champ.

– Corrigé : le 2ème base et le shortstop peuvent ne pas être correctement positionnés pour maintenir le coureur en 2ème base après un remplacement offensif.

– Corrigé : le lanceur peut être assommé par une balle doucement frappée en plongeant, en glissant ou en sautant.

– Corrigé : une collision avec la balle sur un défenseur peut sembler incorrecte lors de sauts ou de plongées mal synchronisés, en particulier sur les longs lancers de balles en les airs.

– Corrigé : la sélection initiale du défenseur peut échouer pour sélectionner le lanceur lorsque cela est approprié.

– Corrigé : L’infield fly peut être mal configuré sur les balles droites en direction des champs extérieurs se déplaçant directement vers le lanceur ou un autre joueur de champ intérieur.

– Corrigé : la balle peut être incorrectement exclue du jeu lorsque celle-ci frappe le backstop ou le mur proche dans le stade Lafayette Corner.

– Corrigé : dans de rares cas, une erreur est incorrectement réglée lorsqu’un joueur du champ extérieur cafouille en attrapant une balle qui n’est pas rattrapable pour un retrait, même si aucun coureur n’avance de bases supplémentaires.

– Corrigé : le deuxième coureur à franchir le marbre peut être exclu à tort lorsqu’un coureur forcé n’avait pas encore atteint sa base suivante.

– Corrigé : la rotation du stade domicile n’est pas disponible lors de l’accès au Hub de l’équipe via le Hub de ligues en ligne.

– Corrigé : Dans le jeu en ligne, un amorti pouvait être incorrectement rejeté après un changement si le frappeur avait montré un amorti avant le changement.

– Corrigé : le fil d’actualités de la franchise ne pouvait pas défiler après que le jeu ait été lancé pendant un certain temps.

– Corrigé : lors de la modification des valeurs de compétence du joueur, les valeurs passaient involontairement de 99 à 0 et de 0 à 99.

– Corrigé : dans le jeu en ligne Franchise, Saison ou Élimination, le jeu peut éventuellement planter après avoir confirmé la boîte de dialogue Terminer plus tard à un moment inopportun.

– Corrigé : la balle frappée sur le deuxième pont de Lafayette Corner et qui rebondit en jeu peut ne pas être comptée comme un home run.

– Corrigé : dans de rares cas, le score d’un swing puissant pouvait rester visible après une balle passée.

– Corrigé : les joueurs peuvent parfois se percuter les uns avec les autres dans le dégoût de Colonial Plaza pendant les cinématiques de home run.

– Corrigé : les gâchettes font parfois défiler deux pages à la fois au lieu d’une, en particulier sur l’écran Calendrier de saison.

– Corrigé : la notification de position défensive du joueur dans le jeu peut afficher de manière incorrecte « Maintenant à DH» pour un joueur qui est retiré du jeu.

– Corrigé [uniquement sur Switch]: impossible de choisir une couleur dans l’éditeur de logo lors de l’utilisation d’un seul joy-con.

– Corrigé [uniquement sur Switch]: impossible de modifier le mode Élimination personnalisée lors de l’utilisation d’un seul joy-con.

– Corrigé [Switch uniquement]: impossible de filtrer les actualités dans le hub de la Franchise lors de l’utilisation d’un seul joy-con.

– Corrigé [uniquement sur Switch]: il est possible que le jeu plante lorsque la vibration du contrôleur est déclenchée.

– Atténué : dans de rares cas, les joueurs de l’IA sur le terrain peuvent prendre une mauvaise décision de faire un retrait facile au lieu de chasser ou de piéger un coureur plus avancé sur les bases.

– Atténué : le lanceur peut ne pas couvrir le marbre assez rapidement pendant un épuisement, conduisant à un échec du retrait au marbre.

Source : Reddit