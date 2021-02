Lancement de la bêta cross-play de Knockout City le 2 avril

Le 26 février 2021 – Les joueurs ont pu découvrir Knockout City plus en détail lors du State of Play de Sony et véritablement apprécier tout le fun et toute l’énergie du jeu de ballon prisonnier multijoueur d’EA et Velan Studios. Découvrez la nouvelle bande-annonce de gameplay :

L’équipe de Velan Studios est également heureuse d’annoncer qu’une bêta cross-play de Knockout City se tiendra du 2 au 4 avril, permettant ainsi à de nombreux autres joueurs de s’affronter sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin et Steam, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Dans la prochaine bêta, les joueurs pourront retrouver tout ce qu’ils ont adoré dans la première bêta, ainsi que de nouveaux éléments de gameplay comme la carte Bagarre de rue, le Ballon Sniper, des personnalisations épiques et la playlist Duel en face-à-face. Les fans peuvent s’inscrire ici. D’autres détails sont à venir !

Cette nouvelle bande-annonce de gameplay dévoilée lors du State of Play de Sony présente non seulement les nouvelles fonctionnalités incluses dans la bêta cross-play, mais aussi ce qui différencie Knockout City des autres expériences multijoueur : le positionnement, le timing et le travail en équipe. Voici quelques éléments clés :

Des tirs spéciaux pour surprendre vos adversaires, comme la redoutable Feinte de lancer

Des Lancers ultimes qui envoient vos coéquipiers dans les airs pour un énorme KO explosif à l’impact

Un système de progression poussé offrant des centaines d’options pour modifier votre style en fonction de votre personnalité unique et de celle de votre équipe

Un aperçu de certaines cartes de Knockout City où les différents environnements ont des mécaniques uniques au cas où une bagarre éclaterait.

Des Ballons Spéciaux pour des parties toujours divertissantes, comme le Ballon Sniper qui verrouille des cibles sur la carte, le Ballon Bombe qui explosera sur votre adversaire et bien plus encore

De nombreux modes de jeux : 1 contre 1, KO par équipe en 3 contre 3 et plus encore

Knockout City sortira le 21 mai 2021 avec une version d’essai limitée gratuite sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin et Steam et PlayStation®5 et Xbox Series X|S via rétrocompatibilité. La version d’essai gratuite donnera aux joueurs la possibilité d’essayer le jeu avant de l’acheter au prix de 19,99€, tout en sauvegardant leur progression. Une fois le jeu acheté, les joueurs auront accès gratuitement à de nouveaux contenus chaque saison, y compris de nouvelles cartes, modes, ballons et plus encore.