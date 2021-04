NEO: The World Ends with You donne rendez-vous le 9 avril

NEO: The World Ends With You

Après une classification hier, Square Enix partagera les dernières nouvelles sur NEO : The World Ends with You la semaine prochaine. C’est ce qu’a déclaré Tetsuya Nomura, qui a fait une brève mise à jour sur Twitter aujourd’hui.

Les nouvelles devraient être diffusées le 9 avril aux heures suivantes :

23 h PT (8 avril)

2 heures ET (9 avril)

7 h au Royaume-Uni (9 avril)

8 heures en Europe (9 avril)

Nous avons aussi découvert une illustration de Nomura représentant Rindo, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Un petit détail, il a été révélé que NEO : The World Ends With You est bien la suite de The World Ends With You : The Animation, et se déroule trois ans plus tard. Cette nouvelle nous vient directement du réalisateur Tatsuya Kando.

NEO : The World Ends with You sera lancé sur la Nintendo Switch cet été.