8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et on commence avec une très belle annonce d’Annapurna Interactive: Storyteller qui sortira le 1er février 2022 sur PC et Nintendo Switch.

Dans Storyteller, vous écrivez les histoires ! Commencez par un titre, des personnages et un cadre, puis créez vos propres rebondissements à partir d’histoires familières ou inédites. Revivez les plus grandes histoires comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu d’énigmes réactif récompensé qui vous permet de construire l’histoire. Les charmantes animations de Storyteller et son design de bande dessinée offrent des énigmes et un système uniques. Utilisez votre imagination pour modifier des histoires bien connues, ou expérimentez et créez quelque chose de nouveau. Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes, avec des héros et des méchants, des dragons et des vampires, de l’infidélité et du remords, de l’amour, des mensonges, de la folie et bien plus ! Utilisez la toile vierge pour manipuler secrets et désirs, tuer des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous savez comment se passent les histoires… mais cette fois-ci, c’est vous qui les écrivez.

Atari a annoncé le retour du jeu d’arcade classique Food Fight sur Atari 7800. Le nouveau projet sera un “remake construit de A à Z”, réalisé en partenariat avec Mega Cat Studios. Food Fight sera initialement lancé début 2022 sur le système de jeu hybride PC/console Atari VCS, Il suivra ensuite sur d’autres plateformes, dont la Nintendo Switch.

Wildbus sera disponible sur Switch le mois prochain, il sortira en version numérique le 26 août pour $12.99.

Have a Blast est un jeu multijoueur dynamique et cinétique. Combattez dans les coins les plus dangereux de la galaxie et utilisez l’environnement à votre avantage. Déjouez vos meilleurs ennemis et réduisez-les en pièces multicolores. Il sortira le 26 aout pour $17.99.

INTRODUCTION

Combattez dans les coins les plus dangereux de la galaxie et utilisez l’environnement à votre avantage. Déjouez vos meilleurs ennemis et réduisez-les en pièces multicolores.

ARÈNES

Combattez à travers la galaxie dans quinze arènes, en attendant les nouvelles prévues. Astéroïdes, comètes glacées, monstres mythiques et engins bizarres. Planifiez votre itinéraire avant la bataille. Dans chaque arène, vous ferez face à toutes sortes de dangers, que vous pourrez utiliser à votre avantage pour gagner.

VAISSEAUX

Dans Have a Blast, tous les vaisseaux sont petits et maniables, ce qui vous permet de naviguer facilement dans les arènes les plus animées. Chacun des cinq vaisseaux possède une capacité unique et puissante, nécessitant une approche légèrement différente. Mais même les attaques les plus fortes peuvent être contrées, et il n’est jamais trop tard pour faire pencher la balance de votre côté.

MODES DE JEU

Match à mort : le dernier pilote survivant remporte la manche. Soyez le premier à remporter cinq manches pour gagner la partie.

Match par équipe : toute combinaison de joueurs est possible dans ce mode par équipe. L’occasion parfaite de renforcer certaines amitiés… et d’en ruiner d’autres.

Mothership : gardez votre vaisseau mère en sécurité et il vous fournira santé, munitions et protection. Si vous le perdez, vous ne ferez pas long feu.

Défis : Essayez tous les vaisseaux et tous les environnements en surmontant des défis spécifiques contre l’ordinateur.

BOTS

Ajoutez des bots à n’importe quelle partie. Dirigés par une IA performante, ils peuvent représenter un vrai défi quand vos amis ne sont pas là. Vous pouvez aussi les utiliser pour ajouter de l’intensité à vos parties. Si l’IA devient frustrante ou trop facile, vous pouvez ajuster la difficulté dans le menu à tout moment.

Une chanson appartenant au passé déclenche un flot de souvenirs pour Miriam, la championne de natation. Embarquez dans un voyage symbolique au travers de son enfance troublée et de la relation compliquée qu’elle partageait avec sa mère si dévouée. A Memoir Blue est annoncé sur Nintendo Switch.

Créé par Cloisters Interactive, A Memoir Blue est un poème interactif sur une athlète superstar et sur l’amour universel entre mère et fille. Une esthétique unique combinant le dessin traditionnel et la 3D donne vie au voyage à la fois magique et réaliste de Miriam dans les profondeurs de ses souvenirs. La succession de vignettes en jeu mêle sacrifices, chagrins, victoires et fiertés, tandis que Miriam renoue avec la petite fille qui sommeille en elle et approfondit l’amour entre elle et sa mère.

Orbals est lui aussi annoncé sur Nintendo Switch pour le 4 aout.

CRASH: Autodrive sortira le 31 aout prochain pour 9,99 €.

CRASH: Autodrive est une aventure narrative se déroulant dans un futur proche où personne ne conduit et où les Autocabs à conduite autonome dominent les rues de toute la ville. Un jour comme les autres, quatre inconnus entrent dans un Autocab, mais ils se retrouvent rapidement en danger lorsque la voiture percute un cycliste. Lorsqu’ils sortent de la voiture, ils découvrent qu’ils connaissent tous la victime et qu’ils ont tous un motif pour le meurtre ! Y compris l’intelligence artificielle de la voiture ! Vous incarnez Émilie, une jeune femme originaire d’une petite ville et souhaitant faire sa place dans la métropole. Vous apprendrez à connaître vos compagnons de voyage et l’IA de la voiture à mesure que vous chercherez des indices, résoudrez des énigmes et utiliserez les indices que vous trouverez afin de contredire des mensonges, découvrir de nouvelles conversations et résoudre le mystère du meurtre de Thomas Sinclair !

Une histoire fascinante de meurtre et de mystère basée sur la science-fiction, accompagnée de leçons de vie et de thèmes touchant à la moralité et incitant à la réflexion.

Des personnages variés, charmants et authentiques.

Un style d’écriture à la fois vif et amusant, mais néanmoins sérieux lorsque cela s’avère nécessaire.

Une ambiance musicale inspirée des jeux classiques de détective et de meurtres mystérieux.

Une durée de jeu de seulement 3 à 4 heures pour les joueurs ayant un emploi du temps chargé et une multitude de jeux à jouer.

Auparavant, Badland : Game of the Year Edition est sorti sur Wii U en 2015. QubicGames et Frogmind vont maintenant le sortir sur la console actuelle de Nintendo le 6 août prochain pour 9,99€.

Volez et survivez au monde de BADLAND, élu Jeu de l’année, et découvrez un nombre étonnant de pièges originaux, d’énigmes et d’obstacles sur votre chemin. BADLAND est un jeu d’aventure-action à défilement horizontal maintes fois récompensé avec un gameplay innovant basé sur la physique avec des graphismes et une bande sonore d’ambiance impressionnants. BADLAND : Edition Jeu de l’année a été repensé pour la Wii U avec de nouvelles commandes de stick analogique et des visuels en Full HD améliorés.