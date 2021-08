Super Hiking League DX (Nintendo Switch) – Le test

Comme son nom l’indique, Super Hiking League DX consiste en un jeu de plateforme à flanc de montagne, avec pour ultime but d’arriver au sommet avant votre adversaire. Vous pourrez ainsi tenter de le ralentir en le frappant ou en laissant intentionnellement des ennemis sur sa route.

Les menus

Le mode « histoire », dans lequel il vous faudra triompher de l’affreux méchant qui nourrit comme terrible dessein d’aplatir les montagnes, compte différents personnages à débloquer et niveaux accessibles à partir d’un mini-hub.

Un mode « versus » le complète, avec pour objectif de vaincre à la course votre concurrent tout en le bombardant de coups, doublé d’un mode « race » – la même chose mais sans violence. Les plus rapides d’entre vous pourront toujours tenter de battre des records de vitesse dans le mode « time-attack », ou bailler aux corneilles devant le « how to play », sorte d’interminable tutoriel plutôt inintéressant, sans même pouvoir jouer !

Les options demeurent quant à elles assez classiques ; notons toutefois la possibilité d’adapter les graphismes aux 16 bits de l’époque, selon que l’on soit plutôt de l’école Sega ou Nintendo, et même d’opter pour un rendu Game Boy ou Virtual Boy.

Gameplay

Les contrôles restent inchangés, peu importe le personnage que vous incarnez : vous pourrez toujours sauter, dégainer votre épée et ce fameux grappin dont vous aurez constamment besoin.

L’épée, bien utile pour frapper l’ennemi et éliminer les slimes qui vous barrent la route, nécessitera toutefois une certaine dextérité afin d’être maniée sans interrompre son escalade, ou percuter ce slime que justement, vous vous apprêtiez à occire !

Chaque seconde comptant, le grappin deviendra littéralement une extension de votre corps puisqu’il vous permettra de décoller dans les airs après avoir visé un point d’accroche, et surtout d’atteindre en premier la gemme finale – la récompense à chaque fin de niveau, à cumuler pour vaincre le boss de fin de jeu.

Vous ne pourrez malheureusement pas jouer à plus de 2 personnes simultanément, et ce en mode local uniquement. Dommage pour un genre de jeu qui se prêterait volontiers au online !

Level design

Jouer se muera vite en une quête permanente de perfection dans l’exécution de ses actions, le moindre coup de grappin ou d’épée pouvant faire basculer la partie en votre (dé)faveur.

Les niveaux ne se ressemblent jamais, tous dotés d’une mécanique propre et répartis selon trois types de longueur : court, intermédiaire et long – évidemment le plus difficile. Sachant qu’il y a 9 stages par type, tous d’un thème différent (lave, ville, désert et bien d’autres), l’on dénombre au total 27 niveaux, chacun doté d’une particularité selon le thème (trampoline, ascenseur ou disposition des plateformes particulière).

À noter toutefois que les niveaux d’un même thème ne partagent pas pour autant la même logique de répartition des plateformes, ce qui renforce d’autant plus leur unicité, bien que l’on retrouve quelques similitudes, notamment dans la disposition des nombreux points d’accroche du grappin.

Musique & graphismes

Les musiques collent franchement à l’ambiance générale du titre et se révèlent très plaisantes à l’écoute. Les graphismes et leur pixel art d’excellente facture, ne vont pas sans rappeler la SNES, chaque niveau – extrêmement beau – s’attachant de plus à représenter un lieu emblématique, à l’image du Japon avec le Mont Fuji en toile de fond.