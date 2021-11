Japon : 22 millions de Nintendo Switch, les chiffres du lancement record de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Dans son dernier article en ligne, Famitsu dévoile les ventes anticipées pour le Japon, couvrant le lancement de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante la semaine dernière.

La Nintendo Switch s’est désormais vendue à plus de 22 millions d’exemplaires (22 026 770) depuis son lancement au Japon. Il est fort possible qu’elle atteigne la prochaine étape (23 millions d’exemplaires) avant la fin de l’année, bien que cela dépende du nombre de consoles OLED que Nintendo parvient à envoyer en boutique (il est toujours extrêmement difficile de le trouver en magasin). La semaine dernière a vu un grand bond des ventes avec 167 778 consoles vendues (contre 87 267 consoles la semaine précédente).

Le remake Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante s’est très bien vendu : 1 395 642 exemplaires. Ce chiffre inclut les copies physiques et les codes de téléchargement, y compris le Double Pack (compté comme deux exemplaires) mais exclut les ventes strictement numériques (directement via le Nintendo eShop). Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante est le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Nintendo Switch en physique après Animal Crossing : New Horizons (1 880 626 exemplaires vendues). Un exploit assez remarquable, surtout pour un remake et quant on voit les jeux déjà disponibles sur Nintendo Switch. Mais, en physique seulement, le remake n’a pas réussi à dépasser les ventes de l’original sur Nintendo DS (1 586 360 exemplaires). Mais bon, il n’y a pas eu de ventes numériques sur Nintendo DS, ce qui signifie que si l’on tient compte des unités exemplaires sur le Nintendo eShop, Pokémon Diamant brillant et Perle brillante a en fait réussi à dépasser la version originale.

Source: Famitsu