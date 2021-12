Un DLC pleuvra sur Nimbus le Trublion !

Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade

Un DLC a été annoncé pour le tout mignon Nimbus le Trublion, dont Zniko a fait la critique juste là !

Une bande-annonce vous permets de découvrir quelques nouveautés en images :

Voici un aperçu de ce que proposera ce nouveau contenu. Il n’est pas précisé si le DLC sera payant ou non… partons du principe qu’il sera gratuit, nous verrons bien si le vent tournera d’ici le 15 décembre (date à laquelle il devrait être disponible, en tout cas pour Stram et Xbox)

Nimbus est de retour avec de nouveaux niveaux, de nouveaux pouvoirs, un mode Commentaire des développeurs et des tas de nouvelles blagues et parodies !

** Nouveaux niveaux **

Tu voulais plus de contenus, et tes désirs sont des ordres ! Aide un bébé dragon au Moyen-Âge, rétrécis et explore une cuisine sous forme de mini-nuage, participe à une compétition musicale, envahis des jeux télévisés ou vidéo étrangement familiers, et plus encore !

** Nouveaux trophées **

Vous les avez voulus, les voilà ! De nouveaux défis pour mettre vos compétences à l’épreuve.

** Nouveaux pouvoirs **

Obtiens un tout nouveau pouvoir universel pour Nimbus, utilisable aussi dans le jeu de base entier ! On ne veut pas t’en dire trop, mais… est-ce que « dégâts d’éclaboussure » te dit quelque chose ? 😉 Tu pourras aussi acquérir de nouveaux pouvoirs temporaires dans certains niveaux, comme celui qui te permettra de réveiller tout le quartier !

** Musée de développement **

Découvre par toi-même à quel point le jeu était AFFREUX pendant la première moitié du développement. Explore un petit musée d’anciens éléments et captures d’écran, concept arts et idées abandonnées.

** Commentaire des développeurs (en anglais) **

Rejoue le jeu de base en écoutant presque deux heures de commentaires dispersés tout au long du jeu. Découvre notre processus de conception, les défis que nous avons relevés, les bugs idiots que nous avons résolus (enfin, espérons-le) et plein d’autres anecdotes de développeurs. Tu pourras entendre Jakub, Dane et Joe raconter ce qui se passe dans les coulisses de Rain on Your Parade !

** Encore plus de CHAPEAUX ! **

Si tu es en manque de mode nuagesque, nous avons ce qu’il te faut !

** Parodies et blagues **

Si tu as aimé l’humour et les parodies de Rain on Your Parade, sache qu’il y en a encore plus dans cette expansion. Découvre toutes les références à des séries et jeux géniaux !

Nous avons fait de notre mieux pour te proposer un pack complet plein de nouvelles choses amusantes. Nous espérons que tu apprécieras d’y jouer autant que nous avons aimé le créer. Comme toujours, nous te remercions d’avoir joué. N’hésite pas à nous dire ce que tu penses et ce que tu aimerais voir à l’avenir dans Rain on Your Parade !

Possédez-vous le jeu original ? Prêt(e)s à (re)faire tomber la pluie ?

