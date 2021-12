Coup de vieux: Marine Malice et Putt-Putt débarque sur Nintendo Switch

Deux jeux d’aventure classiques des années 90 de type point-and-click feront bientôt leur apparition sur la Nintendo Switch.

En effet, les eShop ont dévoilé que Putt-Putt Travels Through Time et Freddi Fish 3 : The Case of the Stolen Conch Shell (Marine Malice 3 – Le Mystère du Coquillage Volé) sont en route pour la console. Ils ont été réalisés par Humongous Entertainment à la fin des années 90, mais c’est UFO Interactive qui s’occupe de ces titres pour la console de Nintendo. Putt-Putt Travels Through Time et Freddi Fish 3 : The Case of the Stolen Conch Shell seront lancés sur Nintendo Switch le 3 janvier 2022. Les deux jeux coûteront 14,99€, mais une remise sur les précommandes est actuellement en vigueur et ils peuvent être achetés pour 11,99€.

Freddi Fish 3 : The Case of the Stolen Conch Shell (Marine Malice 3 – Le Mystère du Coquillage Volé):

Le coquillage géant des tropiques a disparu ! Marine et Luther, qui s’apprêtaient à passer de paisibles vacances, partent à la poursuite du voleur. Ils vont donc mener leur enquête et chercher des indices parmi les six suspects, pour démasquer le véritable voleur. Une fois le mystère résolu, Marine et Luther pourront assister à la grande cérémonie du festival du Créateur !

Putt-Putt Travels Through Time:

… et la Porte du temps du Professeur Eclair tomba ne panne ! Aïe, les affaires de Pouce-Pouce sont aspirées dans le temps… et malheureusement son chien Peps a aussi disparu ! Pouce-Pouce décide de voyager dans le temps afin de retrouver ses affaires et surtout Peps ! Tout au long de ses aventures, il rencontrera des animaux préhistoriques, un roi du Moyen Age, un vieux chercheur d’or… Il verra dans l’avenir et vivra encore bien d’autres péripéties !