18 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence ce dimanche avec Chants of Sennaar qui est annoncé sur Nintendo Switch pour 2023.

La légende raconte qu’un jour, un voyageur saura réunir les Peuples de la Tour, divisés depuis la nuit des temps. Observez, écoutez, et déchiffrez des langues anciennes dans un univers fascinant inspiré du mythe de Babel. Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu’un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d’en briser les murs et rétablir l’Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d’êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d’un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution.

Catie in MeowmeowLand était initialement prévu pour le 30 mars, mais a été repoussé à la dernière minute. Heureusement, le retard n’a duré qu’un mois environ pusique le jeu est attendu le 28 avril prochain sur l’eShop.

Catie in MeowmeowLand est un superbe jeu d’aventure point-and-click se déroulant dans un monde peuplé de chats et de personnages insolites. Alors que Catie suit un étrange chat blanc dans son jardin, elle se retrouve soudain plongée dans le monde mystérieux de MeowmeowLand et entreprend un voyage afin de rentrer chez elle. Ta mission est d’aider Catie à y parvenir !

JanduSoft & Mitsuki Game Studio ont annoncé qu’ils allaient porter le jeu de tir à la troisième personne Waifu Impact sur la Nintendo Switch le 28 avril 2022. Le prix de ce jeu sera de 5€. Waifu Impact est un jeu de tir à la troisième personne, en solo, qui se déroule sur une île déserte paradisiaque. Trouvez toutes les étoiles et débloquez les 6 femmes différentes à incarner. Augmentez votre affinité avec ces femmes pour débloquer du contenu spécial de la galerie.

QUByte Interactive et Piko Interactive ont annoncé QUByte Classics : Zero Tolerance, qui fera revivre les jeux de tir en arène old school sur Nintendo Switch. Zero Tolerance, Zero Tolerance Underground, et une démo inédite appelée Zero Tolerance Beyond seront tous inclus. On peut accéder à Zero Tolerance Beyond en terminant l’un des deux autres jeux. De nouvelles fonctionnalités sont prévues pour la collection, notamment quatre filtres d’écran (XBR, CRT, Smooth et Sharp), trois types d’écran (Normal, Fit et Stretch) et cinq emplacements de sauvegarde par jeu. QUByte Classics : Zero Tolerance sera disponible en version numérique et physique. Strictly Limited Games prépare une version standard avec un manuel en couleurs ainsi qu’une « édition spéciale limitée » comprenant des objets de collection supplémentaires tels que des posters, des autocollants, un CD de la bande originale et bien plus encore.

Le précédemment nommé Chrono Faction a finalement reçu une date de sortie sur Nintendo Switch, et sortira le 26 avril, ont annoncé les développeurs Mojo Bones. Le roguelike deckbuilder a été annoncé sur Switch en août de l’année dernière.

FLASHOUT 3 arrivera cette année sur Nintendo Switch:

Sword of the Necromancer : Revenant est un RPG d’action en 3D à la troisième personne avec des segments de type « dungeon crawler ». Dans ce jeu, les joueurs pourront faire revivre des ennemis qui pourront être combattus à leurs côtés. De plus, Grimorio of Games indique qu’il prévoit un système de combat et de compagnons renouvelé. Attendez-vous à « parcourir le continent, redonner à la Cité Sacrée d’Euda sa gloire d’antan, et vaincre la menace inquiétante qui plane sur le monde ». Le développeur mentionne également que les joueurs « rassembleront les pouvoirs des Revenants, héros oubliés des temps anciens, et créeront une petite armée de morts pour vaincre le Nécromancien une fois pour toutes. »

Cloud Gardens sortira le 12 mai sur Nintendo Switch pour $17.99 / £13.99 / €14.99.

Plongez dans un mode créatif relaxant sans objectifs ou embarquez dans une aventure multichapitres où la tâche est de trouver le juste milieu entre le naturel et l’artificiel. Ajouter des objets encouragera la végétation luxuriante à pousser, mais chaque objet doit être couvert de feuillage pour pouvoir continuer. Cloud Gardens plane quelque part entre un jouet « bac à sable » et un jeu avec des défis. En partie un simulateur de jardinage, un constructeur de paysages dystopiques et un jeu de puzzle qui est à la fois satisfaisant et sans frustrations. C’est une expérience relaxante qui vous amène d’une scène à la suivante tout en encourageant la créativité et l’invention de vos propres solutions. Il s’agit d’un jeu de relaxation dont le but premier est de se délecter de sa propre créativité. Les joueurs peuvent télécharger des vidéos de leurs dioramas terminés et les partager avec d’autres jardiniers à travers Internet. D’autant que notre serveur Discord est animé par une communauté de jardiniers.

Atari annonce Gravitar: Recharged sur Nintendo Switch.

The Big Con: Grift of the Year Edition est annoncé sur Nintendo Switch pour cet été.

Vivez la vie d’une ado arnaqueuse à travers l’Amérique des années 90. Choisissez qui escroquer et comment amasser du fric en vous faufilant, vous déguisant et faisant les poches dans cette aventure criminelle. Surfez sur la gloire des années 90 ! Soyez malhonnête, gagnez de l’argent et amusez-vous. Vivez l’expérience d’une ado arnaqueuse à travers l’Amérique des années 90 dans cette aventure touchant à la comédie policière. Vous incarnez Ali, une lycéenne curieuse et sarcastique qui laisse tomber son stage de musique pour entreprendre un voyage à travers le pays. Ce ne sera pas une promenade de santé ! Ali a une mission capitale, sauver le vidéoclub de sa famille des griffes d’usuriers véreux qui tentent de se l’approprier. Roulez votre monde, adonnez-vous au vol à la tire, et arnaquez le péquin moyen à travers l’époque farfelue des années 90 en Amérique. Et, cela va sans dire, ne dites rien à votre mère à ce propos. Choisissez qui mérite de se faire arnaquer, et qui pourrait vous être utile. Le monde vous appartient (même si ça coûte une blinde !).

L’escroquerie pour les nuls

Arnaquez les gens à votre façon ! Portez des déguisements, faufilez-vous, espionnez des conversations, et apprenez comment aborder vos cibles. Vous pensez peut-être pouvoir amasser suffisamment de fric en faisant les poches. Ou en cherchant des arnaques plus élaborées à base d’effractions, ou en vous servant de votre bagout. Montrez-vous plus rusée que les autres, et crochetez tout qui se tiendra entre vous et le sauvetage que votre vidéoclub.

Une comédie sur le passage à l’âge adulte

S’il existe une manière infaillible d’apprendre à se connaître, c’est bien de partir à l’aventure. Heureusement pour vous, un arnaqueur aguerri se tiendra à vos côtés pour vous enseigner l’art furtif de la tromperie. Mais une vie de criminelle n’a rien de drôle ! À moins que vous n’activiez les rires pour la transformer en sitcom hilarant. Préparez-vous à faire des affaires, à briser des cœurs, et à vous fourrer dans le pétrin. Et n’oubliez pas d’appeler à la maison de temps en temps, pour voir comment va votre mère. Vous vous prendrez parfois le bec (souvent ?), mais vous n’êtes qu’une ado, c’est votre boulot !

Les années 90, bizarres et farfelues comme dans vos souvenirs

Que vous ayez été gamin dans les années 90 ou non, ce jeu déborde d’éléments nostalgiques. C’est l’opportunité parfaite de revivre vos embarrassantes années de lycée, ou si vous n’avez pas connu cette époque, de pouvoir enfin faire l’expérience de films d’ados hyper vieux et carrément démodés. Tartan, cabines téléphoniques, cassettes VHS et centres commerciaux ; THE BIG CON regroupe tous les monstrueux phénomènes de mode tels que vous vous en souvenez (même ceux que vous auriez voulu oublier) des années 90.

Le Zelda-like Dungeons of Dreadrock est annoncé sur Nintendo Switch.

Le jeu de combat de Kung-Fu rétro Fire Dragon Fist Master Xiao-Mei sortira sur Switch le 19 mai 2022. Ce jeu tombera sur l’eShop japonais pour 1700 yens, et même s’il ne supportera pas les options de langue anglaise, le gameplay de base est facile à comprendre sans traduction. Cette version de Fire Dragon Fist Master Xiao-Mei est une réédition du jeu PC de 2019 avec un son amélioré, des musiques supplémentaires, de nouveaux personnages, un autre mode histoire et une galerie d’art.

Le metroidvania RIN: The Last Child arrivera sur la console hybride de Nintendo via sa boutique en ligne dès la fin de l’année.

Mon Frère a Mangé Mon Pudding ! est disponible sur Nintendo Switch pour 4€99.

Hé ! Qui a mangé mon pudding ? Essayez de vous cacher et d’échapper à votre sœur en colère à cause de son pudding que vous avez mangé ! Un escape-game simple à prendre en main et amusant, simulant une situation que tout le monde a vécue !

Castle Formers est aussi disponible sur Nintendo Switch pour 4,99€.

Castle Formers combine astucieusement des éléments de jeu de plates-formes et de défense de château pour offrir un gameplay original et dynamique. Choisissez d’incarner un roi ou une reine, et défendez votre château bien-aimé contre des hordes d’envahisseurs. Chaque jour, renforcez vos défenses, entraînez vos soldats et concoctez des sorts afin de vous préparer aux combats qui vous attendent à la nuit tombée. Pour vaincre les envahisseurs, vous devez naviguer dans le jeu, interagir avec les PNJ et renforcer les défenses de votre château. Coupez des plantes, chassez, trouvez des trésors, formez une armée, améliorez vos armes, préparez de la nourriture et jetez des sorts. Et dès que le soleil se couche, défendez votre château coûte que coûte. Parviendrez-vous à trouver la meilleure stratégie de combat, à découvrir les secrets qui vous permettront de survivre 30 jours, et à assurer la survie de votre royaume ?

Shattered – Tale of the Forgotten King est sorti hier sur l’eShop pour 29€99.

Au commencement était le Roi. D’une pensée, il ordonna le vide. D’un regard, il fit le monde. Et d’un murmure, il nous créa, nous.

Le monde tel qu’il était n’existe plus, disparu en même temps que le Roi. Voyageur de ces terres abandonnées, c’est à vous d’en rassembler les fragments de réalité et de retracer la chute de sa civilisation à travers des combats épiques et précis, l’exploration onirique d’un semi-open world et le témoignage des rares survivants… Certains plus dignes de confiance que d’autres. Un continent en ruines, empli d’histoires oubliées et de puissants ennemis, s’offre à vos errances. Les Voyageurs qui s’y aventureront découvriront de nombreux secrets sur le monde fragmenté d’Hypnos, mais également sur leur propre histoire…Combats rigoureux et phases de plateforming en 2.5D se mêlent à une narration complexe dans l’univers onirique de Shattered – Tale of the Forgotten King. Êtes-vous prêt Voyageur ?

Oita Beppu Mystery Guide: The Warped Bamboo Lantern sera disponible sur Nintendo Switch au Japon le 7 juillet 2022.

Grâce à l’éditeur Deck13 et au développeur Matthias Linda, nous avons une mise à jour de la fenêtre de sortie de Chained Echoes. La sortie de ce RPG 16 bits de style SNES est maintenant confirmée pour le quatrième trimestre 2022.