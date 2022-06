Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge le 16 juin ?

alors que DotEmu n’a toujours pas daté Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, la base de données du PlayStation Store vient de lâcher l’information d’un lancement pour le 16 juin.

Réunissant Michelangelo, Leonardo, Donatello et Raphaël dans un brawler beat’em up nostalgique, l’équipe de développement a confirmé que les doubleurs anglophones de la série animée des années ’80 reprendront leur rôle dans le jeu.

Avec un gameplay unique ancré dans des mécanismes de combat classiques et intemporels par les experts en beat’em up de Dotemu (Streets of Rage 4) et Tribute Games, la nouvelle vidéo de gameplay étendu montre les Tortues en train de botter la carapace au Clan des Foot tout au long des deux premiers niveaux de Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. Sillonnant les rues de Manhattan, les héros en carapace se retrouvent dans les lieux emblématiques de New York pour affronter leurs ennemis.

Après la sortie numérique, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sera disponible en édition physique Européenne chez Merge Games, ainsi qu’en édition collector chez Signature Edition Games.