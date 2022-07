Nous avons eu la chance de voir des titres Nickelodeon Kart Racers sur Nintendo Switch tous les deux ans. Le jeu original est sorti en 2018, suivi de Nickelodeon Kart Racers 2 : Grand Prix en 2020. Nickelodeon Kart Racers 3 : Slime Speedway arrivera aussi sur Nintendo Switch, on l’apprend via deux lancement de précommande sur des sites US. Des points de vente tels que Best Buy l’ont prévu pour une sortie le 7 octobre 2022. GameMill promet de nouvelles fonctionnalités cette fois-ci, notamment le doublage. Il y aura plus de 40 personnages à choisir parmi 36 pistes, etc.

