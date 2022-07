Nous sommes encore au lancement de Xenoblade Chronicles 3 et beaucoup d’entre vous sont certainement en train d’y jouer à l’heure où nous vous écrivons ce petit billet. D’ailleurs, un bon nombre d’entre vous ont certainement déjà acquis le Pass d’extension dévoilé lors du Direct consacré au jeu. Un Pass qui proposera un suivi du jeu en 4 volumes dont le premier est disponible au lancement tandis que le dernier est annoncé pour fin 2023. L’ultime volume proposera un contenu annoncé comme étant aussi dense que le standalone Xenoblade Chronicles 2 Torna. Nous avons acquis le pass et nous vous proposons de revenir rapidement sur le contenu du volume 1 sans oublier de vous inviter à lire notre test complet du jeu sur cet article.

Volume 1 : Pack de soutien pour l’aventure

Contenu du pack

Objet Consommables:

30 Doublons Nopon Argent

10 Doublons Nopon Or

Doublon à utiliser afin de vous assister à la montée de vos rangs de classe ou encore vous aider à compléter vos cartes encyclopédique parmi d’autres utilisations possibles

Accessoires:

1 Temporal de Fer (Commun)

1 Couronne de la Sagesse (Commun)

1 Ceinture d’argent (Commun)

1 Balancier Automatique (Légendaire)

1 Mémoire de Verre (Légendaire)

1 Sangle Nopone (Légendaire)

Un assortiment d’accessoire que vous pouvez équiper sur vos personnages afin de bénéficier des divers effets qu’ils vous procurent. Si les objets Commun seront vite dépasser, les objets Légendaires pourraient bien vous assister durablement.

Tenues:

Noah – Couleur 2

Mio – Couleur 2

Eunie – Couleur 2

Taion – Couleur 2

Lanz – Couleur 2

Sena – Couleur 2

Une collection de tenues additionnelles pour chacun des protagonistes du jeu hors personnages Héros. Une belle façon de vous proposer plus de choix de style pour vos personnages. Une proposition qui sera peut être plus à votre gout.

Avis sur le volume 1:

Le titre du volume décrit tout simplement la pertinence de celui-ci. Si vous êtes un débutant ou si vous aimez simplement faciliter l’obtention de certains bonus alors ce premier volume célébrant le lancement de Xenoblade Chronicles 3 vous sera d’une bonne aide pour commencer le jeu. Un pack de démarrage qui ne propose qu’aux gros fans quelques couleurs de tenues additionnelles pour les personnages. Un contenu assez anecdotique qui ne marquera pas et qui ne représentera pas un bon argument à l’acquisition de ce Pass Extension. Prenez le temps de faire le jeu en attendant l’arrivée du volume 2 qui proposera vraisemblablement des défis d’arènes et un nouveau Héros accompagné des quêtes qui vont avec. Pas de date précise si ce n’est le site de Nintendo indiquant un vague « 31 Décembre 2022 au plus tard ».