Paris, le 09 août 2022 – DON’T NOD Entertainment et PortaPlay ont le plaisir de dévoiler un trailer de gameplay pour Gerda: A Flame in Winter, leur prochaine expérience narrative de type RPG-lite. Le jeu sera disponible le 1er septembre 2022, sur Nintendo Switch et PC, via Steam.

Les joueuses et joueurs incarnent Gerda, infirmière civile dans le petit village danois de Tinglev, sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce trailer de gameplay offre un premier aperçu des éléments RPG-lite du jeu et des choix dont les conséquences directes et indirectes ouvrent de nouveaux embranchements à explorer.

Les traits de personnalité de Gerda sont de réelles compétences en jeu. Les décisions qu’elle prendra affecteront les relations qu’elle a déjà avec sa communauté et qu’elle nouera ou dénouera avec la résistance ou l’occupation. Les joueuses et joueurs utiliseront son journal intime pour suivre ses avancées, la gestion de ses ressources et de ses relations, mais également les compétences mentales qu’elle pourra acquérir et utiliser (“énergie mentale”).

Ces mécanismes de type RPG-lite donnent aux joueuses et joueurs la possibilité de comprendre que leurs actions peuvent non seulement avoir des conséquences à court terme, mais également affecter le déroulement de l’histoire à plus long terme.

Y aura-t-il des répercussions si, en tant qu’infirmière, vous aidez une personne en souffrance, sachant que celle-ci pourrait, plus tard, faire souffrir à son tour ? Vous retrouverez-vous par la suite dans une situation difficile, si vous offrez des ressources précieuses à quelqu’un dans le besoin ?

Gerda: A Flame in Winter est un jeu narratif poignant, inspiré de faits réels survenus au cours de la Seconde Guerre mondiale, durant l’occupation allemande au Danemark. Les joueuses et joueurs marcheront dans les pas de Gerda Larsen, héroïne inattendue, qui devra s’armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement.

Les décisions que les joueuses et joueurs seront amenés à prendre sont associées à un mélange d’exploration et de dialogue, mais aussi au travers la gestion de ressources et de relations. Choisissez où aller, à qui faire confiance et comment agir.

Gerda: A Flame in Winter sera disponible sur Nintendo Switch et Steam dès le 1er septembre 2022 et peut déjà être ajouté à la liste de souhaits sur Steam.