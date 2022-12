Voici le top des ventes de la semaine (du 21 au 27 novembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Surprise ! Non je rigole, Pokemon Scarlet / Violet signe à nouveau une belle deuxieme semaine avec plus d’un demi-million, et signe la 6eme meilleure deuxieme semaine de l’histoire. Le jeu fonce vers les records historiques.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 577.279 / 3.114.571 (-77%)

02./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 39.322 / 3.407.477 (+6%)

03./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.223 / 2.866.629 (+51%)

04./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.057 / 4.917.646 (+51%)

05./15. [PS5] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900) – 10.107 / 112.333 (+170%)

06./12. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 9.682 / 783.853 (+123%)

07./13. [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits # <SPT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.10.27} (¥5.980) – 5.414 / 44.470 (+26%)

08./16. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.478 / 5.015.307 (+22%)

09./24. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 4.108 / 2.743.464 (+46%)

10./23. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 3.994 / 923.009 (+41%)

La Nintendo Switch a dépassé la barre des 27 millions au Japon, en seulement 299 semaines. Toujours derrière la NDS (241 semaines), mais le rythme est désormais bien meilleur pour la NDS. Notez que le Noël 2009 (correspondant à 28/29M) a été le dernier grand Noel pour la NDS.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 156.127 | 170.693 | 122.573 | 4.157.517 | 4.808.969 | 27.077.018 | | PS5 # | 50.920 | 31.858 | 8.987 | 968.082 | 931.082 | 2.191.417 | | XBS # | 11.939 | 1.527 | 633 | 264.340 | 91.346 | 392.998 | | PS4 # | 2.220 | 5.803 | 84 | 9.140 | 103.730 | 9.404.084 | | 3DS # | 65 | 34 | 477 | 9.954 | 27.074 | 24.597.402 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 221.271 | 209.915 | 132.754 | 5.409.033 | 5.962.201 | 64.852.169 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 45.530 | 26.946 | 7.391 | 865.053 | 789.169 | 1.894.179 | | PS5DE | 5.390 | 4.912 | 1.596 | 103.029 | 141.913 | 297.238 | | XBS X | 2.908 | 1.373 | 435 | 98.257 | 45.478 | 171.548 | | XBS S | 9.031 | 154 | 198 | 166.083 | 45.868 | 221.450 | |NSWOLED| 99.863 | 102.605 | 15.976 | 2.411.574 | 392.977 | 3.183.702 | | NSW L | 23.338 | 40.432 | 39.586 | 583.083 | 1.162.803 | 4.993.867 | | NSW | 32.926 | 27.656 | 67.011 | 1.162.860 | 3.253.189 | 18.899.449 | | PS4 | 2.220 | 5.803 | 84 | 9.140 | 103.506 | 7.828.361 | |n-2DSLL| 65 | 34 | 477 | 9.954 | 27.074 | 1.202.457 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+