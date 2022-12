River City Girls 2 semble enfin avoir une date de sortie en Occident, et selon un listing eShop, il sera lancé la semaine prochaine.

La page US de la boutique indique qu’il sortira le 15 décembre 2022.

Le jeu est sorti au Japon il y a quelques jours, le 1er décembre, avec toutes les langues même le Français (voir ici). WayForward a récemment déclaré qu’il lui fallait « un peu plus de temps » pour le lancement en Amérique du Nord et en Europe « afin d’offrir la meilleure expérience possible, la plus complète possible ». Mais, la société a déclaré que la sortie à l’étranger est toujours attendue pour la fin de 2022.

Il y a encore des ennuis à River City ! Reprenant peu de temps après l’original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko – ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie – alors qu’ils se lancent dans un tout nouveau beat-’em up infusé de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d’un vieil ennemi vous attendent, ainsi que le même sens de l’humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d’histoire dynamique et une action en coopération à deux joueurs.

Six personnages jouables, chacun avec ses propres styles de combat et des ensembles de mouvements évolutifs !

River City est plus grand que jamais ! Explorez de toutes nouvelles zones et chemins de branchement !

Jouez en solo ou faites équipe avec un ami !

Des tas de PNJ nouveaux et anciens à rencontrer, avec lesquels interagir et à frapper !

Intro d’anime, cinématiques de manga et une bande-son impressionnante avec la compositrice de RCG1 Megan McDuffy !