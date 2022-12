Un Beat them all, à mi-chemin entre un Astral Chain et les bases de Bayonetta 1&2 avec une touche de folie en plus. L’ attente fût longue pour ce jeu qui ose des combats plus impressionnants et des phases de gameplay toujours plus déjantées. Un jeu à l’ambiance unique sur Nintendo Switch qui mérite l’attention des joueurs férus de combos et de castagne à grande ou petite échelle…