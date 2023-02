Après avoir révélé Ys X : Nordics (voir ici), Falcom a également dévoilé il y a peu Ys Memoire : The Oath in Felghana, un remaster qui sortira en exclusivité sur Nintendo Switch au Japon en 2023.

Lorsque Adol Christin, l’aventurier rouquin, et Dogi, son éternel compagnon de route aux cheveux bleus, arrivent à l’improviste à Felghana, terre natale de Dogi, il apparaît très vite que les choses y ont radicalement changé pendant leurs huit ans d’absence. Des hordes de monstres furieux errent à la périphérie de la ville, un volcan qui semblait éteint depuis des lustres s’est ranimé et le nouveau seigneur du pays s’est mis à extorquer de l’argent à ses citoyens éprouvés sans justification ni pitié. Pendant que Dogi part à la recherche de son ancien maître d’armes en quête de réponses, Adol s’occupe des habitants — et il se trouve entraîné dans un monde d’intrigues politiques, d’héritages des temps anciens et d’interdits inimaginables.

À propos d’Ys Memoire : Le Serment de Felghana

Un RPG d’action « approfondi »… L’édition définitive d’Ys : The Oath in Felghana arrive sur Switch !

Sorti pour la première fois sur PSP en 2010, Ys : The Oath in Felghana a été acclamé comme un chef-d’œuvre de la série d’action RPG Ys. Cette version remastérisée haute définition améliore encore le jeu avec des éléments supplémentaires.

Nouveaux visuels ajoutés ! Vous pouvez également revenir aux anciennes versions.

Des « versions raffinées » des illustrations de chaque personnage apparaissant au cours de l’histoire ont été créées pour cette version remastérisée. Les « versions classiques » utilisées dans les versions PSP et PC seront également incluses, ce qui vous permettra de passer de la version « raffinée » à la version « classique » pendant le jeu, selon vos préférences.

Graphiques et sons remastérisés

Remasterisé en haute définition pour la Switch ! Non seulement vous pouvez profiter de plus beaux graphismes mis à niveau en qualité d’image haute définition à partir de la version PSP originale, mais vous pouvez également profiter d’une musique de fond et d’effets sonores de meilleure qualité.

Choisissez parmi trois réglages sonores

Vous pouvez choisir entre trois réglages de la musique de fond du jeu : la « version originale » utilisée dans la version PC d’Ys : The Oath in Felghana, et les sons « version PC-8801 » et « version X68000 » de ses ancêtres.

Des scènes d’événements entièrement doublées, y compris l’ajout tant attendu de voix off pour Adol.

En plus des événements vocalisés pour les plus de 30 personnages du jeu, des voix off ont également été ajoutées pour le protagoniste Adol Christin, qui sera interprété par Yuki Kaji. Avec la narration de Banjou Ginga, les joueurs pourront profiter d’une histoire encore plus dramatique.

Mode haute vitesse et fonctions d’assistance adaptées aux débutants

Augmentez votre vitesse de déplacement sur le terrain et en combat de 1,5 à 2 fois. Ce mode peut être activé à tout moment en appuyant sur un bouton, ce qui vous permet de profiter plus confortablement du jeu.

En outre, le jeu est équipé de diverses fonctions d’assistance pour les débutants en jeux d’action, telles que « Ne pas tomber », qui vous permet de vous rétablir instantanément sans subir de dommages si vous tombez d’un endroit élevé.