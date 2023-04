Londres, Royaume-Uni, le 31 mars 2023 – Dans le cadre de la campagne « Pokémon ensemble », The Pokémon Company International invite les Dresseurs et Dresseuses du monde entier à célébrer les Pokémon ensemble en mettant en vedette divers Pokémon tout au long de l’année 2023, permettant ainsi à la communauté de découvrir des Pokémon uniques de la marque et d’en apprendre plus sur eux. Le premier programme « Célébrez des Pokémon ensemble » commence aujourd’hui et met à l’honneur Gourmelet, le Pokémon de type Normal introduit dans les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Dans le cadre de la campagne « Découvrez des Pokémon ensemble : Gourmelet », The Pokémon Company International a sorti une nouvelle vidéo mettant en vedette l’adorable Pokémon gourmet à la recherche de ses Baies favorites dans son environnement naturel. Les fans de Gourmelet peuvent en apprendre plus sur le Pokémon ici.

En outre, les Dresseurs et Dresseuses pourront retrouver Gourmelet dans une série de produits et d’évènements en jeu à partir d’aujourd’hui jusqu’à la fin du mois d’avril 2023.

Promotions spéciales pour l’extension Écarlate et Violet du JCC Pokémon

Les Dresseurs et Dresseuses pourront découvrir Gourmelet en jouant à la nouvelle extension Écarlate et Violet du JCC Pokémon, disponible à partir d’aujourd’hui dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales dans les magasins participants du monde entier. Inspirée par les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la nouvelle extension présente une version revisitée des Pokémon-ex, une mécanique de jeu composée de Pokémon ayant beaucoup de PV, ainsi que des attaques et des talents puissants. Elle marque également les débuts des Pokémon-ex Téracristal dans le JCC Pokémon.

Pour fêter la sortie de l’extension Écarlate et Violet, les Dresseurs et Dresseuses en France pourront obtenir une carte promo de Gourmelet du 31 mars 2023 au 8 juin 2023 dans les magasins participants (dans la limite des stocks disponibles). Pour plus d’informations sur la manière d’obtenir ces cartes promo et où les obtenir, consultez Pokemon.fr/Gourmelet.

En outre, les Dresseurs et Dresseuses pourront ajouter un Gourmelet de type Téracristal Vol à leur copie du jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet en récupérant un code de téléchargement dans les magasins Micromania-Zing du 31 mars au 14 avril. Les codes de téléchargement seront disponibles en magasin uniquement, sans obligation d’achat, dans la limite des stocks disponibles.

Activités sur le thème de Gourmelet dans Pokémon UNITE

Dans Pokémon UNITE, les joueurs et joueuses qui lancent une Baie à un groupe de Gourmelet recevront un cadre, des autocollants et d’autres articles à l’effigie de Gourmelet, du 31 mars 2023 à 2h CET au 18 avril 2023 à 2h CET.

Chaîne spéciale disponible dès maintenant sur TV Pokémon

Pour célébrer l’amour de Gourmelet pour les Baies bien juteuses, les Dresseurs et Dresseuses peuvent retrouver une chaîne spéciale sur TV Pokémon avec des épisodes de la série animée Pokémon centrés sur le mets préféré du Pokémon. Les épisodes sont en ligne jusqu’au 14 avril sur l’application TV Pokémon, disponible sur les appareils mobiles et sur Nintendo Switch™, et sur watch.pokemon.com/fr-fr/.

Pour rejoindre les festivités et participer à la campagne « Découvrez des Pokémon ensemble : Gourmelet » avec les Dresseurs et Dresseuses du monde entier, les fans sont invités à utiliser le hashtag #PokemonEnsemble sur les médias sociaux.