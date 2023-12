Comme chaque année on aime bien vous sortir notre liste de jeux recommander pour vos achats de Noël, que ce soit pour offrir ou bien pour ajouter à votre liste de Papa Noël ! Dans le cours du mois vous aurez nos traditionnels TOPS/FLOP de l’année ainsi que notre bilan de l’année. Mais place dans un premier temps à nos recommandations. Malgré son temps d’exploitation, la Switch n’a pas réussi à s’essouffler cette année ni Nintendo d’ailleurs, avec un jeu attendu comme le messie qui est Zelda : Tears of the Kingdom, un film Mario au cinéma qui à tout déchiré, des jeux indépendants qui ont enfin débarqué et d’autre qui ont cartonné comme Have a Nice Death, Vampire Survivor, ou encore Nintendo avec leurs sorties mensuelles de bons jeux comme Mario Wonder et Mario RPG en cette fin d’année, sans oublier Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins, Pikmin 4 bref une très grosse année pour la Nintendo Switch encore une fois ! Place maintenant à nos recommandations pour Noël.

LE jeu de l’année pour beaucoup d’entre nous :

The Legends of Zelda Tears of the Kingdom

Recommandé par : Fire_akuma, Wizzy le Nerd, Martien, Kurosekai , Reader, Lordo

Fire_akuma (Responsable du site) : Réussir à reléguer The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pourtant surement l’un des meilleurs jeux de l’histoire, au rang de brouillon, c’est fort, très fort. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom réussi à améliorer le plaisir à tous les niveaux et nous fait vivre une aventure épique, proche de la perfection.



Wizzy le Nerd (Rédacteur) : Une suite 1.5, vraiment ? La liberté ressentie dans Breath of the Wild est pour moi amplifiée par une map qui donne le vertige (littéralement), magnifiée par une aventure et des personnages remarquables en tout point et up-gradée par toutes les possibilités offertes en termes de création. La fin, sublime, est un des plus beaux moments de l’année. Rien d’autre à ajouter, c’est le jeu mastodonte de la Switch tout simplement.

Martien (Rédacteur) : Link est de retour sur Switch dans un jeu encore meilleur que le précédent. De l’aventure, de l’exploration, de la fabrication, des heures et des heures de jeu. Ce jeu est le digne héritier de son prédécesseur sorti il y a 6 ans déjà !

Kurosekai (Rédacteur) : L’ultime aventure de Zelda proposant l’aboutissement de la formule en Open World initié par son prédécesseur avec un scénario bien plus enchanteur et passionnant à vivre. Un jeu d’aventure qui saura parler à tout le monde et dont la longueur dépendra du degré d’implication de chacun

Reader (Rédacteur) : Un incontournable, clairement mon jeu préféré de l’année. Autant je n’ai jamais trop accroché à Breath of The Wild, autant Tears of the Kingdom m’a immédiatement transporté. Certainement l’un des jeux « obligatoire » pour tout possesseur de Nintendo Switch !

Lordo (Rédacteur, Développeur, Bras Gauche de Fire) : Malgré l’émerveillement un moins grand qu’à la découverte de Breath of The Wild, il est difficile, voir impossible pour moi de ne pas recommander ce jeu à Noël pour tout le monde, quiconque possède la console devrait avoir ce jeu dans sa ludothèque. Techniquement époustouflant, le jeu est plus narratif que le précédent tout en gardant sa liberté immense. Un véritable plaisir qui vous fera perdre un temps long, mais agréable.

Le test est disponible ici

Fae Farm

Recommandé par Akiko (Rédactrice, Bras Droit de Fire) : Au départ sceptique quant à la thématique féérique, j’ai vraiment adoré ce nouveau jeu de farming. Il ressemble à un Stardew Valley, en surement moins complet, mais il est ultra soigné pour rendre l’expérience des joueurs la meilleure possible.

Recommandé par Virginie (Rédactrice et Correctrice) : Fervente amatrice de jeux de simulation de ferme et de RPG ce jeu est un bon mélange des deux et m’a procuré de belles heures de jeu

Le test est disponible ici

Ensuite les autres rédacteurs n’ont pas été capables de se mettre d’accord, donc chacun vous propose un jeu différent.

Jeux disponibles en boutique :

Pikmin 4

Recommandé par Tyrannus (Rédacteur, Jambes de Fire) : Après une très longue attente, Pikmin 4 a vu pointer le bout de son nez. J’ai adoré parcourir le jeu, je n’ai pas vu le temps passer. Le titre possède une durée de vie solide, il est également très mignon et très addictif et va plaire aux petits comme aux grands.

Le test est disponible ici

Super Mario Bros. Wonder

Recommandé par Cooky (Rédactrice) : Voilà qui n’est pas bien original… mais comment ne pas mettre en tête de liste cette petite pépite que nous attendions tant ? Mario parvient sans cesse à se renouveler, tout en gardant toujours la même saveur que nous aimons tous (oh, sacrilège de ne pas aimer le petit plombier !) tant cette nouvelle aventure, riche en surprises et dotée d’une réalisation impeccable, mérite de se retrouver sous le sapin ! Petits et grands seront comblés !

Le test est disponible ici

Disgaea 7 Vows of the Virtueless

Recommandé par Hadratoze (Rédacteur) : Le nouveau Disgaea 7 est fantastique, là où disgaea 6 était mauvais avec une histoire moyenne, un gameplay moins fourni et un auto win à l’appui d’un bouton. Tous les défauts du Disgaea 6 ont disparu dans le 7 et les nouvelles mécaniques sont vraiment intéressantes. Il a une durée de vie importante même en fessant juste l’aventure de base et le contenu supplémentaire satisfera les fans de la 1re heure.

Le test est disponible ici

Super Mario RPG

Recommandé par xFlamx (Rédacteur) : Un jeu un peu niche, pas spécialement connu et qui pourtant mérite d’être fait au moins une fois dans sa vie. Rien à voir avec l’ambiance habituelle des jeux Mario, on est dans un univers à part, déjanté, bien à lui et plein d’humour. L’origine même des Paper Mario.

Le test est disponible ici

Jeux disponibles sur l’eShop seulement :

Vampire Survivors

Disponible sur l’eshop

Recommandé par Angelus947 (Rédacteur) : Rythme de jeu au top avec différentes options (inverse, sans limite, sanglant, etc.). Bref, un bon défouloir sans prise de tête.

Le test est disponible ici

Dave the Diver

Disponible sur l’eshop

Recommandé par LarryL (Rédacteur, Correcteur) : Il y a eu beaucoup de très bons jeux indépendants cette année, beaucoup que j’attendais personnellement, mais c’est finalement Dave the Diver que je recommande. Peut-être pas le meilleur jeu de l’année, mais tellement addictif, drôle, et génial ! Si vous aimez les jeux de pêche, les jeux de gestion de restaurant, les jeux où on s’amuse… Dave the Diver saura vous combler pour seulement vingt euros.

Le test est disponible ici

Ghost Trick: Détective Fantôme

Disponible sur l’eshop

Recommandé par FireChat♂ (Correcteur) : Un jeu sorti il y a 12 ans sur Nintendo DS et resté dans l’ombre trop longtemps. Cette année, il est ressorti sur Switch, plus beau que jamais, alors il est plus que temps de le découvrir ! Dans ce jeu, vous incarnez un fantôme qui a perdu la mémoire et cherche à la récupérer. Qui suis-je ? Qui m’a tué et pourquoi ? Plus vous vous approcherez de la vérité, plus le mystère s’épaissira. Faites donc appel aux pouvoirs des morts pour manipuler l’environnement et changer le destin des gens ! À titre personnel, ce jeu a toujours été mon préféré depuis sa sortie en 2011, et le Remaster sorti cette année lui rend le plus beau des hommages. C’est le moment de lui donner sa chance !

Le test est disponible ici

Persona 4 Golden

Disponible sur l’eshop

Recommandé par Kujo Jotaro (Correcteur) : Le deuxième meilleur Persona (après le 5 Royal) raconte une histoire passionnante : une enquête pour démasquer un tueur en série, avec des valeurs d’amitié sincère, d’acceptation de soi et des autres. Le gameplay classique au tour par tour, très Pokémon-like avec les faiblesses de type et la collectionnite, est enrichi du système de fusions pour créer de nouveaux démons et/ou les optimiser (boost, annulation de faiblesses, apprentissage de capacités non possédées normalement, etc.). P4G c’est mon jeu du cœur, je l’ai fini 5 fois sur PsVita et 2 fois sur pc. C’est celui qui m’a fait redécouvrir et de nouveau aimer les rpg. Depuis la sortie de la Switch en 2017, j’espérais un portage de ce jeu, afin de pouvoir y jouer partout, tout le temps. C’est chose faite. Merci Atlus et Nintendo.

Le test est disponible ici

Bomb rush Cyberfunk

Disponible sur l’eshop

Recommandé par Linadonia (Rédacteur, Correcteur) : Un come-back de la série Jet Set Radio à travers ce jeu. Quel plaisir de se balader dans ce monde en enchainant les tricks en écoutant de la bonne musique à travers cette ambiance street des années 90

Le test est disponible ici

Dredge

Disponible sur l’eshop

Recommandé par Pimouss (Correctrice) : Un jeu qui peut être tout tranquille comme être angoissant avec un mystère à résoudre.

Le test est disponible ici

Et voilà c’est tout pour nos recommandations de cette année, alors vous pouvez bien évidemment continuer à suivre tous nos tests aux fils des semaines, ce n’est qu’une sélection que nous avons effectuée. Avez-vous craqué pour l’un de ces titres ? Allez-vous en prendre un ? N’hésitez pas non plus à nous dire vos propres recommandations de l’année, ces articles de fin d’années sont aussi là pour parler de vous ! On se retrouver dans quelques jours pour nos TOPS/FLOP de l’année à très vite ! Des bisous !