Nous revoilà pour notre article hebdomadaire ! Si nous mettions en avant la semaine dernière les promotions proposées par Team17, nous avons cette fois-ci de belles promotions du côté de Square Enix à mettre en avant ! En espérant que vous trouviez votre bonheur dans cet article préparé avec minutie !

Theatrhythm Final Bar Line

29,99€ au lieu de 59,99€

Nous démarrons avec Theatrhythm Final Bar Line est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) jusqu’au 30 mars.

Le jeu de rythme de Square Enix est une pépite à ne pas manquer. Il propose un gameplay simple mais pourtant terriblement efficace. La nostalgie est assurée avec ce titre qui reprend les musiques des Final Fantasy. Nous avions mis à sa sortie en 2023 la note exceptionnelle de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Until Then

12,99€ au lieu de 19,99€

Nous enchaînons avec un jeu sorti l’année dernière ! Until Then est disponible sur l’eShop à 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) jusqu’au 29 mars.

Until Then est un sublime visual novel, avec une écriture mature qui réussit à aborder l’adolescence avec un brio rare. Grâce à sa galerie de personnages soignée et son magnifique pixel art, cette expérience d’une dizaine d’heures pourrait bien vous émouvoir. Notre testeur lui avait mis la note très haute de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Octopath Traveler II

23,99€ au lieu de 59,99€

Nous continuons avec Square Enix : Octopath Traveler II est disponible sur l’eShop au prix de 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%). Vous avez jusqu’au 30 mars pour en profiter.

Octopath Traveler II est un J-RPG à la narration maîtrisée avec une patte graphique tout simplement sublime. Le jeu était simplement l’un des meilleurs jeux de l’année 2023 et nous vous le recommandons les yeux fermés. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sam & Max: The Complete Trilogy

24,75€ au lieu de 45,00€

Nous proposons cette fois-ci pas un jeu, mais une compilation de trois jeux : Sam & Max: The Complete Trilogy est disponible sur l’eShop à 24,75€ au lieu de 45€ (-44%) jusqu’au 25 mars.

Sam & Max: The Complete Trilogy nous plonge dans cette licence culte du point-and-click où nous incarnons deux enquêteurs qui résolvent des énigmes… pour le moins particulières. Avec son humour décapant, cette trilogie offre de très bons moments, certes inégaux en fonction de l’opus, mais qui pourrait vous distraire pendant de nombreuses dizaines d’heures. Nos testeurs avaient mis la note de 7,3 et 8,4 sur 10 aux deux opus que nous avons fait en test.

Vous pouvez lire nos tests ici et ici.

Lil Gator Game

9,75€ au lieu de 19,50€

Nous terminons cette sélection sympathique avec Lil Gator Game, disponible sur l’eShop au prix de 9,75€ au lieu de 19,50€ (-50%) jusqu’au 11 avril.

Vous cherchez un must have, une pépite indépendante et l’une des plus belles surprises de l’année 2022 ? Alors foncez sur Lil Gator Games, ce curieux mélange entre Animal Crossing et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Notre testeur lui avait mis des notes exceptionnelles que ce soit au niveau du gameplay (10 sur 10), de l’histoire (là encore 10 !) ou encore de la musique ou des graphismes (9 sur 10). Il lui avait mis finalement la note globale de 8,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.