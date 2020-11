Recap’ des jeux à tirages limités parus en précommandes ses 2 dernières semaines

Vous le savez peut-être déjà, vous pouvez retrouver notre sélection des éditeurs de jeux Physique en édition limitée par ici ! Aujourd’hui, on vous dresse le tour d’horizon des sorties en précommande des deux dernières semaines (et toujours disponibles au moment de la rédaction de ses lignes, par exemple, Unruly Heroes paru en précommande le 17 novembre et déjà en stock épuisés, n’apparaîtra pas ici!).

°°°°°°°°

Cotton Reboot ! sur Nintendo Switch

Précommandez maintenant !

Paru en précommande Boite le 19 Novembre 2020

Chez INIn Game et Stricktly Limited Games Développé par Success Corporation

39€99 (hors FDP)

Genres : Shoot’em up, Cute’em up

Pas d’infos sur la VF de Cotton Reboot !

°°°°°°°°

Yes, Your Grace sur Nintendo Switch

Précommandez maintenant !

Paru en précommande Boite le 12 Novembre 2020

Chez Super Rare Games Développé par Brave At Night

36€16 (hors FDP)

Genres : Stratégie-Gestion avec des notions Narratives et de choix

Jeu en Français

°°°°°°°°

Pigeon Dev Games Collection sur Nintendo Switch

Précommandez maintenant !

Paru en précommande Boite le 10 Novembre 2020

Chez Premium Edition Développé par PigeonDev

54,95$CA (hors FDP)

Compilation de quatre jeux :

► Awesome Pea, Retrouvez notre Test ici !

Genres : Plateformes 2D, pixelperfect

Français non disponible

► Awesome Pea 2

Genres : Plateformes 2D, pixelperfect

Jeu en Français

► Bucket Knight

Genres : Rogue Lite, Casse-tête, Plateformes 2D

Français non disponible

► Explosive Jake

Genres : Casse-tête, Sokoban, Comédie

Jeu en Français

°°°°°°°°

Billion Road sur Nintendo Switch

Précommandez maintenant !

Paru en précommande Boite le 10 Novembre 2020

Chez Limited Run Games Développé par BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

39$99 (hors FDP)

Genres : jeu de plateau, Multijoueur

Français non disponible

°°°°°°°°

Towerfall Ascension sur Nintendo Switch

Précommandez maintenant !

Paru en précommande Boite le 13 Novembre 2020

Chez Limited Run Games Développé par Matt Thorson

34$99 (hors FDP)

Genres : Jeu de combat (à l’arc), Multijoueur Local

Français non disponible