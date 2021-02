Nintendo réserve a plus tard l’anniversaire de The Legend of Zelda pour des raisons marketing

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Alors que de nombreux internautes se sont sentis déçus voire trahis par l’absence de commémoration des 35 ans de la saga de la Triforce, une explication logique en découle.

Le titre de cette news vous aura probablement fait sourire ou pester, nous allons ici analyser une situation mais également spéculer sur le fameux moment où les festivités vont s’ouvrir.

Mise en garde donc ce ne sont pas des leaks ni des informations concrètes que vous verrez ici, mais une suite logique de comportements vus et revus chez Nintendo pour les anniversaires de la franchise.

Le tout nous menant a croire pour ces mêmes raisons logiques, que l’anniversaire aura lieu en grandes pompes d’ici cet été.

Une question de timing avant tout

C’était ce Dimanche 21 Février que The Legend of Zelda soufflait sa 35ème bougie, cependant pas un tweet, pas une story Instagram, rien. Le silence, voire même une ignorance complète de la part de la société japonaise concernant sa licence la plus forte aux côtés de Mario.

Quand une entreprise lance un anniversaire pour faire vendre le plus de produits, elle cherche avant tout a maintenir le plus possible l’attention sur son opération en cours et a espacer tout autre événement spécial le plus possible pour ne pas perturber le déroulement de celui en cours.

Ainsi nous pouvons pointer du doigt l’anniversaire des 35 ans de Mario ayant lieu jusqu’au 31 Mars, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut s’attendre a ce que l’anniversaire de Zelda se goupille juste derrière.

Nintendo reste une entreprise

Qui dit entreprise dit forcément que c’est une entité cherchant avant tout a générer le maximum de profits.

C’est pour cette même raison donc que l’annonce avancée de Zelda Skyward Sword HD sert de première étape de cette célébration a demi-mots.

En effet ce qui a attiré la grogne des internautes et joueurs est cette annonce d’un portage qui, soit dit en passant, était attendu d’avance et largement teasé par Eiji Aonuma depuis 2018 lors d’un concert. En lieu et place d’attentes très élevées d’une compilation regroupant les portages WiiU de Wind Waker et Twilight Princess ou encore la sacro-sainte suite de Breath of the Wild.

Ce premier portage a été annoncé à part pour des raisons purement marketing et Nintendo souhaite donc mettre ce jeu en avant, d’une part car il est un nouveau portage et, d’autre part, pour faire vendre des joycons en édition limitée à l’effigie de l’épée et du bouclier qui utilisent les motion control spécifiquement sur cet opus.

Pourquoi ne pas annoncer le tout en lançant l’anniversaire alors ? Tout simplement pour ces raisons citées plus haut, l’entreprise cherchant avant tout a faire un maximum de profit, annoncer plusieurs jeux simultanément risque de fortement détourner l’attention de ce portage de Skyward Sword HD et au final drainer ses ventes au profit de jeux de la série sans doute plus préférés des joueurs.

Au lieu donc de créer une situation dans laquelle d’autres jeux Zelda viendraient cannibaliser les ventes de Skyward Sword HD, Nintendo va lancer le jeu en début d’été au mois de Juillet pour lancer la cadence, puis sans doute, lancer au fil de l’eau les autres annonces.

Le mot-clé a garder à l’esprit ici est bien “marketing” l’idée derrière est de créer une histoire sur quelques mois qui, au même titre que l’anniversaire de Super Mario et les différentes sorties, que ce soit Super Mario 3D All-Stars, le Game & Watch Mario, Mario Kart Live, Super Mario Bros. 35 ou Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et tous les autres produits dérivés ainsi que l’édition spéciale de la Nintendo Switch Mario, vont amener les joueurs a dépenser le plus possible pour générer un maximum de ventes et de profit derrière. Quand on parle de marketing avec Nintendo, si leurs méthodes de communication peuvent être souvent frustrantes, on ne peut pas leur retirer le fait qu’en termes de conservation de secrets et d’effets de surprise ils sont maître en la matière.

De plus un autre indice donné par les retombées du dernier bilan économique de la firme laisse indiquer que de grands plans sont prévus pour cette année, l’année 2020 étant pour le moment une année record absolue pour Nintendo et leur année fiscale prenant fin au 31 Mars. Malgré la pandémie qui a servi de tremplin a l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo, Nintendo va capitaliser sur cette lancée et chercher a maximiser les performances qu’une fois le 1er Avril passé pour gonfler son année 2021.

L’idée de sortir en premier Skyward Sword HD avec de nouveaux Joycons semble déjà fonctionner à merveille puisqu’il est déjà difficile de se précommander les fameux joycons partant en rupture a chaque réapprovisionnement en seulement quelques minutes chez tous les revendeurs français. D’ailleurs les précommandes du jeu se portent très bien en faisant déjà la meilleure vente Amazon de l’année pour le moment.

Une période estivale d’anniversaire déjà vue et revue

Après toutes ces analyses marketing nous en venons donc au fait, le fameux “quand ?”.

Quand est-ce que l’anniversaire de la franchise Zelda aurait lieu ?

Au vu des éléments soulevés au dessus et le timing de sortie de Skyward Sword HD tout porte à croire que les annonces seront faites cet été.

De plus un schéma semble se répéter pour la licence car comme soulevé sur Reddit par u/BerRGP :

Le 25ème anniversaire de la série avait été annoncé en été au cours de l’E3 pour un début des festivités en Septembre

Le 30ème anniversaire de la série avait été annoncé en été au cours de l’E3 pour un début des festivités en Septembre également

Vous voyez donc où nous voulons en venir…

Il semblerait donc bien que nous ayons la mémoire courte mais au vu de ces éléments, tout porte a croire que le 35ème anniversaire ne dérogera pas à la règle et devrait être annoncé cet été au cours d’un Nintendo Direct à l’E3 pour un début des festivités en Septembre.

Reste donc une grande inconnue a laquelle nous ne pourrons pas répondre à cette heure, le “quoi ?”. Cela reste sujet a des spéculations encore.

Si le tout est lancé par Skyward Sword HD, probablement que la suite logique serait d’annoncer comme pressenti par plusieurs journalistes, les fameux portages WiiU qui, selon eux sont 100% assurés d’arriver dans les prochains mois.

On peut donc s’imaginer que le plan serait un Nintendo Direct durant lequel nous aurons droit aux informations promises “plus tard cette année” par Eiji Aonuma concernant la suite de Breath of the Wild le tout accompagné par l’annonce des portages WiiU HD pour patienter jusqu’à une sortie en fin d’année voire début 2022.

Tout cela pour faire de la Nintendo Switch la console ultime sur laquelle jouer a tous les jeux Zelda de consoles de salon au même titre que Mario actuellement (sauf Galaxy 2 bien sur)

En attendant pour participer au début de cette célébration vous pouvez précommander The Legend of Zelda Skyward Sword HD qui pour son cas est bien confirmé et sortira le 16 Juillet 2021.

Merci d'avoir lu ce dossier/news jusqu'au bout

