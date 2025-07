Avec les vacances et les soldes d’été chez Nintendo et la quantité vraiment titanesque de jeux en promotion, nous vous proposons un format un peu particulier cette semaine. Nous avons décidé de faire plusieurs sélections afin de vous guider au mieux dans ce nombre impressionnant de bons jeux en soldes. Au programme, des classiques, de l’indépendant, du petit prix, et des jeux récents !

La sélection « classique »

Cette liste comporte des jeux réalisés par des « gros » studios.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 59,99€)

Ce jeu est la suite du RPG d’Ubisoft mettant en scène le crossover improbable des personnages de Nintendo avec les lapins crétins. À seulement dix euros, c’est peut-être la promotion la plus alléchante de la semaine, avec un contenu dantesque par rapport au prix. Notre testeur, à sa sortie, lui avait mis la note de 8,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Diablo III: Eternal Collection (sur l’eShop à 19,79€ au lieu de 59,99€)

Régulièrement en promotion, ce jeu est le portage sur Nintendo Switch de l’excellent hack ‘n’ slash sorti en 2012. Si vous n’avez jamais pu jouer à ce classique, cette promotion est l’occasion parfaite ! Notre testeur l’avait noté de 8,9 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Persona 5 Tactica (sur l’eShop à 17,99€ au lieu de 59,99€)

Persona 5 Tactica est un superbe T-RPG qui peut se jouer même si vous n’avez jamais fait la licence Persona. Avec un gameplay « au poil », accessible et une narration soignée, vous allez prendre un malin plaisir sur ce jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Might & Magic – Clash of Heroes: Definitive Edition (sur l’eShop à 9,89€ au lieu de 17,99€)

Sorti à l’époque sur DS, Might & Magic – Clash of Heroes est un mélange de puzzle game, de RPG et de stratégie. Régulièrement en promotion, ce portage sur Nintendo Switch permet aux joueurs de découvrir ce titre à la fois accessible mais complet et complexe ! Notre testeuse avait mis à ce remaster la note de 8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

L’aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires – Édition Deluxe (sur l’eShop à 19,99€ au lieu de 39,99€)

Dernier jeu des « classiques », cette édition deluxe nous permet de découvrir un bon jeu sorti sur Nintendo 3DS à l’époque. Même si les joueurs qui connaissent déjà cet opus n’auront que peu d’ajouts, cela reste une bonne version pour ceux qui veulent mener l’enquête. À sa sortie, notre testeur lui avait mis le note de 7,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

La sélection « classique indépendant »

Là encore nous avons des « classiques », réalisés par des studios plus petits (avec cette ambiguïté avec Atlus, présent sur les deux tableaux).

Slay the Spire (sur l’eShop à 8,49€ au lieu de 24,99€)

Slay The Spire est l’un des must have du roguelike et du deckbuilding. Si vous avez du temps à perdre, le jeu vous propose un gameplay exigeant, complet et sincèrement addictif. Pour huit euros, c’est très intéressant. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Disco Elysium – The Final Cut (sur l’eShop à 11,99€ au lieu de 39,99€)

Ce RPG d’enquête et narratif est une pépite qui apporte une expérience hors du commun. Dans Disco Elysium, vous incarnez un détective et vos actions auront des conséquences sur les compétences de votre personnage. Si vous n’avez pas peur de lire des pavés et des pavés de dialogue, vous découvrirez un incroyable jeu que nous avions noté à 8,5 sur 10 à sa sortie. Vous pouvez lire notre test ici.

Inscryption (sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 19,99€)

Inscryption est un deckbuilder aussi étrange que génial. C’est une aventure indescriptible dans lequel vous vous retrouvés à jouer avec des cartes représentant de curieux animaux… C’est une claque vidéoludique que nous vous recommandons les yeux fermés. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Forager (sur l’eShop à 6,99€ au lieu de 19,99€)

Forager est un jeu entre Minecraft, Zelda et Terraria. C’est un jeu d’exploration, d’énigme et d’optimisation basé sur des micro-objectifs que nous nous fixons nous-mêmes. Si vous aimez la liberté, si vous aimez miner en boucle des cailloux et construire de l’industrie, ce jeu est fait pour vous. Pour sept euros, vous en avez pour plusieurs dizaines d’heures de jeu. Nous lui avions mis la note de 8,4 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Catherine: Full Body (sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 49,99€)

Atlus, indé ou gros studio ? Le débat se pose. Quoi qu’il en soit, Catherine: Full Body est un jeu dans lequel nous incarnons Vincent, un jeune homme qui se prépare à passer sa vie avec Katherine, sa petite amie depuis cinq ans. Sauf que ce dernier se réveille un beau jour avec… Catherine dans son lit, une intrigante femme ! Nous avions donné à cet excellent titre la note de 8,5 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

La sélection petit prix

Ici, vous n’aurez que des jeux en-dessous de cinq euros. Parfait pour les bourses limitées !

Little Nightmares II (sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 29,99€)

Jamais le jeu a été disponible si peu cher sur Nintendo Switch. Ce conte horrifique a peut-être une courte durée de vie (quatre à six heures), il offre une superbe expérience qui réussit à nous faire frissonner ! Le jeu possède une superbe direction artistique tout en possédant un très bon rythme de jeu. On ne s’ennuie pas ! Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Hotline Miami Collection (sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 24,99€)

Vous cherchez un peu d’action ou bien vous voulez découvrir deux classiques des années 2010 ? N’hésitez pas, Hotline Miami Collection est un portage réussi de ces jeux d’action très intenses ! La collection offre une dizaine d’heures de jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Mediterranea Inferno (sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 14,99€)

Changement de registre avec ce visual novel. Dans ce jeu, nous incarnons une bande d’amis qui se revoient après le confinement du COVID. Cependant, avec le temps, les amitiés se sont distendues et le week-end qu’ils vont passer ensemble ne va pas être un long fleuve tranquille. Véritable claque graphique, scénaristique et musicale, Mediterranea Inferno est une expérience perturbante… et marquante. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Enter the Gungeon (sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 14,99€)

Enter the Gungeon est un twin-stick shooter roguelike difficile au début (à l’époque, nous avions même abandonné), mais terriblement addictif. Il y a énormément d’armes, de possibilités et le jeu est une belle réussite. Notre testeur, lui, avait mis la note de 8,5 sur 10 à sa sortie. Vous pouvez lire notre test ici.

Death’s Door (sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 19,99€)

Death’s Door est une pépite indépendante qui mélange exploration et combat enrobé dans une sublime direction artistique. Avec son côté Zelda mélangé à du Dark Souls, sa très bonne histoire et sa dizaine d’heures, vous avez devant vous un opus de choix pour vos sessions de jeu. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10. Vous pouvez lire notre ici.

La sélection des jeux sortis en 2024

Nous vous proposons des jeux récents, déjà disponibles à des prix intéressants.

Prince of Persia: The Lost Crown (sur l’eShop à 15,99€ au lieu de 39,99€)

En janvier 2024, Prince of Persia: The Lost Crown signait le retour de la licence culte et Ubisoft a parfaitement réussi ce comeback. Le jeu est un excellent metroidvania avec une difficulté adaptée à tous les joueurs. C’est une expérience que nous vous recommandons chaudement. Nous lui avions mis la note de 7,8 sur 10 ! Vous pouvez lire notre test ici.

qomp2 (sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 19,99€)

qomp2, sorti en février 2024, est un jeu d’arcade étonnant. Atari réussit à faire un jeu à la fois moderne et empli de nostalgie qui nous avait surpris par son excellent level design et son accessibilité. Nous lui avions mis la note de 7,6 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Dicefolk (sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 14,99€)

Sorti en juin 2024, Dicefolk est un étonnant roguelike avec des dés dans lequel nous nous battons à l’aide de monstres ! À nous de trouver la combinaisons parfaite de créature afin de réussir à gagner le jeu. C’est un roguelike accessible, sympathique, qui permet de passer de longues heures de détente. Nous lui avions mis la note de 8,7 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Lysfanga: The Time Shift Warrior (sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€)

Lysfanga: The Time Shift Warrior est un puzzle game d’action sorti en mai 2024 dans lequel vous incarnez une guerrière qui doit tuer tous les monstres de chaque niveau. Pour ce faire, vous êtes capables de créer des clones qui se battront sur plusieurs temporalités différentes ! C’est un jeu assez étonnant que nous avons beaucoup apprécié chez Nintendo-Town. Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.

Beyond Galaxyland (sur l’eShop à 8,99€ au lieu de 17,99€)

Pour terminer cette sélection, nous avons ce RPG d’aventure sorti en septembre 2024 qui fut un coup de coeur pour notre testeur. Grâce à son univers riche, son scénario bien construit et son gameplay intéressant, il coche toutes les cases pour passer un très bon moment. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10. Vous pouvez lire notre test ici.