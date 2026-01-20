Namco Bandai lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch. L’occasion de récupérer des titres intéressants à un prix qui l’est tout autant !
|Jeu
|Base
|%
|Prix
|Date fin
|Mr. DRILLER DrillLand
|19,99€
|-90%
|1,99€
|31-janv
|Captain Tsubasa: Rise of New Champions
|39,99€
|-88%
|4,79€
|31-janv
|FAMILY TRAINER
|49,99€
|-90%
|4,99€
|31-janv
|Katamari Damacy REROLL
|19,99€
|-75%
|4,99€
|31-janv
|RAD
|19,99€
|-75%
|4,99€
|31-janv
|ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition
|59,99€
|-88%
|7,19€
|31-janv
|Little Nightmares Complete Edition
|29,99€
|-75%
|7,49€
|31-janv
|GOD EATER 3
|59,99€
|-84%
|9,59€
|31-janv
|SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition
|59,99€
|-84%
|9,59€
|31-janv
|Battle Train
|19,99€
|-25%
|14,99€
|31-janv
|DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom
|49,99€
|-70%
|14,99€
|31-janv
|Disney Magical World 2: Enchanted Edition
|49,99€
|-60%
|19,99€
|31-janv
|Disney TSUM TSUM FESTIVAL
|49,99€
|-60%
|19,99€
|31-janv
|PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC
|39,99€
|-20%
|31,99€
|31-janv
|SUPER ROBOT WARS Y
|59,99€
|-35%
|38,99€
|31-janv
Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.
