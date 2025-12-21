Les promotions spéciales pour les fêtes de fin d’année sont de retour. Pour éviter de vous perdre sur l’eShop avec des listes à rallonge, nous avons décidé de vous écrire cet article pour vous guider au mieux dans vos achats. En espérant que cette sélection, rangée dans de nombreux catégories et réalisée par fire_akuma et LarryL, puissent vous aider à trouver votre bonheur !

La sélection « sorti en 2025 »

Nous démarrons cette sélection avec trois jeux qui sont sortis cette année. Les promotions ne sont pas exceptionnelles, mais elles permettent de profiter de premières réductions sur des jeux « marquants » de l’année.

Hades II (Roguelite) : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%) jusqu’au 6 janvier. Nommé à la catégorie du meilleur jeu de l’année, Hades II est une pépite qui améliore en tout point le premier opus. Avec une histoire réussie, un gameplay d’une perfection folle, une durée de vie colossale, cette première réduction est parfaite si vous ne voulez pas trop attendre pour profiter de ce roguelite dans le monde de la mythologie grecque. Nous lui avions d’ailleurs mis la note de 9,8 sur 10 !

Sonic Racing: CrossWorlds (Jeu de course) : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%) jusqu'au 31 décembre. Nous avons eu une année étonamment chargée dans le monde du karting. Entre Mario Kart World, Kirby Air Riders et même Pat'Patrouille (et oui…), Sonic Racing: CrossWorlds a réussi à tirer son épingle du jeu avec des circuits réussis, un roster conséquent et même en général un contenu colossal. Nous lui avions mis la note de 8,2 sur 10. (n'hésitez pas à lire notre test version Switch 2 ici)

Two Point Museum (Gestion): 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%) jusqu'au 31 décembre. Sorti fin octobre, Two Point Museum reprend la licence culte et réussit à apporter quelques nouveautés salutaires (comme les expéditions) tout en gardant les éléments que nous aimions dans ces jeux de gestion ! Notre testeuse lui a mis la note de 8 sur 10.

La sélection « gros jeux, grosses promotions »

A contrario de la précédente, cette sélection est constituée de jeux au budget assez élevé qui connait des promotions importantes, de quoi profiter des AAA à des prix abordables.

La sélection « 5€ max »

Comme son nom l’indique, voici une sélection de jeu disponible à moins de 5 euros pour les tirelires les moins remplies !

Card Shark (Inclassable) : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) jusqu’au 31 décembre. Card Shark est une étonnante expérience dans le monde des cartes et de la tricherie ! Nous incarnons un personnage qui doit aider son ami à tricher dans toutes les situations possibles afin de gagner de l’argent. C’est une expérience unique réussie qui nous plonge à une époque charnière de l’Histoire française. Nous l’avions noté 8 sur 10.

Death's Door (Action-aventure) : 4 ,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) jusqu'au 31 décembre. Death's Door est une pépite indépendante qui mélange exploration et combat enrobé dans une sublime direction artistique. Avec son côté Zelda mélangé à du Dark Souls, sa très bonne histoire et sa dizaine d'heures, vous avez devant vous un opus de choix pour vos sessions de jeu. Nous avions mis la note de 8,3 sur 10.

Enter the Gungeon (Shooter/Roguelike) : 3,49€ au lieu de 14,99€ (-76%) jusqu'au 31 décembre. Enter the Gungeon est un twin-stick shooter roguelike difficile au début mais terriblement addictif. Il y a énormément d'armes, de possibilités et le jeu est une belle réussite sur tous les niveaux. Notre testeur avait mis la note de 8,5 sur 10.

La sélection « 2€ max »

Nous avons pensé cette sélection pour les personnes avec peu d’argent qui voient les promotions tristement parce qu’ils ne peuvent pas se payer quoi que ce soit. Ici, nous avons des très bons jeux à un prix vraiment minime !

Dicey Dungeons (Deckbuilder/Roguelike) : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%) jusqu’au 8 janvier. Dans ce jeu à dés, vous devez affronter des monstres tout en créant le meilleur setup possible. Chaque personnage possède son propre gameplay et il faudra réussir à combiner astucieusement les armes pour venir à bout de Lady Aléa ! Nous n’avons pas de test de ce jeu mais nous vous assurons qu’il est très bon !

Headbangers Rhythm Royale (Rythme) : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) jusqu'au 7 janvier. Headbangers Rhythm Royale est un étonnant jeu de rythme absurde mettant en scène… des pigeons. Jouable uniquement en ligne, cette aventure composée de mini-jeux pourrait vous séduire. Prêts à vous enjailler en rythme ? Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10

Tents and Trees (Réflexion) : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-90%) jusqu'au 11 janvier. Tents & Trees est un puzzle game français qui mélange à la fois le Sudoku et le Démineur. Pour seulement deux euros, vous avez un jeu addictif, au concept singulier et au contenu énorme ! Nous l'avions noté 8,2 sur 10.

La sélection « avec des amis »

Vous cherchez des jeux à faire avec vos amis ? N’hésitez pas, nous avons là quelques perles pour s’amuser pendant les vacances !

Core Keeper (Survie/Bac-à-sable) : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) jusqu’au 8 janvier. Core Keeper est peut-être l’un de nos jeux préférés de 2024. Ce jeu de survie/bac-à-sable mélange l’exploration, les combats, l’automatisation, l’agriculture… et en plus, le jeu continue de recevoir des mises à jour et il va bientôt recevoir une version Nintendo Switch 2 ! Nous lui avions la note de 9,2 sur 10.

Golf With Your Friends (Golf/Party-game) : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) jusqu'au 7 janvier. Comme son nom l'indique, Golf With Your Friends permet de faire du (mini-)golf… avec ses amis. Si en solo le jeu n'a que peu d'intérêt, cette expérience prend forme à plusieurs avec des objets à la Mario Kart qui viendront gâcher la soirée de vos adversaires ! Notre testeur avait mis la note de 7,5 sur 10.

Ultimate Chicken Horse (Party-game) : 5,84€ au lieu de 12,99€ (-40%) jusqu'au 29 décembre. Ultimate Chicken Horse est un des incontournables pour passer une bonne soirée avec ses amis. Le concept est simple : nous sommes dans un platformer… où nous posons nous-mêmes les plateformes et les pièges ! S'ensuit alors une lutte de haut vol entre amis pour voir qui va réussir à accomplir (ou non) ce parcours du combattant.

La sélection « incontournable » (jeux notés à plus de 8,5/10)

Voici des promotions sur des jeux très bien notés dans nos colonnes. Normalement, avec ces pépites, vous n’avez aucun risque de vous tromper !

Cult of the Lamb (Roguelike/Gestion) : 22,99€ au lieu de 44,99€ (-50% pour la Unholy Version) jusqu’au 31 décembre. Cult of the Lamb nous permet d’incarner le mouton ultime : à la tête d’une secte, nous allons détruire des monstres de plus en plus puissants. Ce roguelike, déjà excellent à sa sortie, a cessé de s’améliorer au fil des années avec des mises à jour fréquentes. Nous lui avions mis la note de 9 sur 10.

Inscryption (Roguelike/Deckbuilder) : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) jusqu'au 31 décembre. Inscryption est un deckbuilder aussi étrange que génial. C'est une aventure indescriptible dans lequel vous vous retrouvés à jouer avec des cartes représentant de curieux animaux… C'est une claque vidéoludique que nous vous recommandons les yeux fermés. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Slay the Spire (Roguelike/Deckbuilder) : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%) jusqu'au 31 décembre. Slay the Spire est un peu la « base » du roguelike deckbuilder. Depuis sa sortie en 2019, ce jeu addictif et complet continue d'être une référence dans son genre. Si vous êtes passés à côté, n'hésitez vraiment pas. Notre testeur lui avait mis à l'époque la note de 8,6 sur 10.

Et quelques bonus pour terminer…

Nous terminons avec ces jeux qui ne trouvaient pas vraiment leur place ailleurs mais que nous voulions tout de même recommander.

Dicefolk (Roguelike/Deckbuilder) : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) jusqu’au 11 janvier. Sorti en juin 2024, Dicefolk est un étonnant roguelike avec des dés dans lequel nous nous battons à l’aide de monstres ! À nous de trouver la combinaisons parfaite de créature afin de réussir à gagner le jeu. C’est un roguelike accessible, sympathique, qui permet de passer de longues heures de détente. Nous lui avions mis la note de 8,7 sur 10.

Let's Build a Zoo (Gestion) : 5,87€ au lieu de 16,79€ (-65%) jusqu'au 11 janvier. Let's Build a Zoo est un jeu délirant dans lequel nous gérons notre zoo. Cependant, celui-ci est loin d'être dans les « normes » ; vous pouvez aussi bien créer de nouvelles espèces à coup de mutations génétiques ou berner les visiteurs avec de « faux animaux » ! Notre testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 7 sur 10.

Tinykin (Plateforme/Exploration) : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) jusqu'au 7 janvier. Tinkykin est une alternative à Pikmin. C'est un jeu drôle, accessible, qui brille par sa direction artistique et son histoire. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez aussi trouver en promotion énormément non cités comme Ori and the Blind Forest (Plateformer), Unicorn Overlord (JRPG), Hogwarts Legacy (RPG), Catherine (Narratif/Réflexion), Dead Cells (Metroidvania), Neva (Platformer) ou encore Temtem (RPG). Belles fêtes à vous !